Tuchel, 2026 Dünya Kupası için Gordon'ı Rashford'a Tercih Etmeli

Marcus Rashford'un Manchester United'dan Barcelona'ya kiralık olarak transfer olmasının ardından Katalonya'daki ilk antrenman adımları biraz komik anlarla başladı. Genç yıldız Lamine Yamal, Rashford'un İspanyolca konuşma girişiminin başarısızlığı karşısında gülmesini tutamadı. Ancak Barcelona kadrosuna katılan bir diğer İngiliz Anthony Gordon, basın toplantısında neredeyse akıcı İspanyolcasıyla herkesi şaşırttı. Goal.com haber veriyor.

Gordon'ın Newcastle'dan Camp Nou'ya transferi hem pahalı hem de beklenmedik bir hamle oldu. Bayern ile girdiği rekabeti kazanan Barcelona, bu transfer için 80 milyon euro harcadı. Bu durum, İngiltere milli takımının 2026 Dünya Kupası öncesinde sol kanat forvet konusundaki seçimini daha da ilginç hale getirdi. Artık Thomas Tuchel, Yeni Zelanda ve Kosta Rika'ya karşı oynanacak maçlarda Gordon ve Rashford arasında bir tercih yapmak zorunda kalacak.

Rashford şimdilik favori gibi görünebilir. Oyunu göz dolduruyor ve 2022 Dünya Kupası'ndaki üç gol de dahil olmak üzere İngiltere için önemli goller attı. Formunda olduğu günlerde üst düzey bir forvet olduğunu kanıtladı. Ancak Gordon, Tuchel'in sistemi için çok daha uygun bir seçenek olabilir. Rashford kadar çok gol atmayabilir veya topla aynı zarif hareketleri yapmayabilir, ancak çalışma kapasitesi ve taktik disiplini Tuchel'in tarzına tam uyum sağlıyor.

Rashford'un Manchester United'daki kariyeri Ruben Amorim ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından düşüşe geçmişti. Yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu belirterek Barcelona'ya katıldı. Hansi Flick yönetiminde 14 gol ve 11 asist kaydederek takımın La Liga şampiyonluğuna büyük katkı sağladı. Buna rağmen, İngiltere milli takımının 60 yıllık kupasız serisine son verme yolunda Gordon'ın takım oyununa uyumu Tuchel için belirleyici faktör olabilir.