Dusan Vlahovic Juventus ile sözleşme yenilemedi ve takımdan ayrılıyor

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Dusan Vlahovic Juventus ile sözleşme yenilemedi ve takımdan ayrılıyor

Dusan Vlahovic ile Juventus arasındaki uzun süren müzakereler sona erdi. Forvet oyuncusunun Torino ekibinden bonservissiz olarak ayrılacağı resmen doğrulandı. Taraflar arasında aylarca süren görüşmeler sonuç vermedi ve bu hafta müzakereler tamamen durduruldu. Böylece Sırp forvetin Allianz Stadyumu'ndaki dört buçuk yıllık kariyeri sona ermiş oldu. Goal.com bu haberi duyurdu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, oyuncu ve kulüp arasındaki mali talepler uyuşmadı. Vlahovic yeni sözleşme için yıllık 8 milyon euro maaş ve ek bonuslar talep etti. Juventus yönetimi ise teklifini 6 milyon euro ve performansa dayalı ödüllerle sınırladı. Kulübün menajerlik komisyonlarını ve diğer ek masrafları ödemeyi reddetmesinin ardından görüşmeler çıkmaza girdi.

Bu durum, takımın teknik direktörü Luciano Spalletti için ciddi bir darbe oldu. Teknik adam, Vlahovic'i projesinin merkezi figürü olarak görüyordu. Daha önce Bernardo Silva ve Alisson transferlerini gerçekleştiremeyen Spalletti, Sırp golcüyü takım sistemi için hayati önem taşıyan bir isim olarak nitelendirmişti. Ancak kulübün mali imkanları, teknik direktörün sportif planlarının önüne geçti.

Dusan Vlahovic, Ocak 2022'de Fiorentina'dan 70 milyon euro karşılığında transfer edilmiş ve Cristiano Ronaldo'nun halefi olarak görülmüştü. Torino'daki kariyeri boyunca parlak performanslar sergilese de, birçok eleştirmen onun istikrarsız olduğunu vurguladı.

Şu anda forvet oyuncusuyla Chelsea, Newcastle, Barcelona ve Bayern gibi dev kulüpler ilgileniyor. Oyuncunun menajerleri bu takımlarla zaten iletişime geçti, ancak Vlahovic'in bir sonraki durağının neresi olacağı henüz belirsizliğini koruyor.

JuventusDusan VlahovicTransferBarcelonaChelsea
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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