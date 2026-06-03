Borussia Dortmund Everton orta saha oyuncusu için yarışa katıldı

Alman kulübü Borussia Dortmund, İngiltere Premier Ligi'nde gösterdiği parlak performanslarla dikkat çeken Tim Iroegbunam'a ciddi ilgi gösteriyor. 22 yaşındaki yetenekli futbolcu, Avrupa'nın önde gelen birçok takımının dikkatini çekti ve şu anda Dortmund ile Stuttgart onu kadrolarına katmayı planlıyor. Goal.com haber verdi.

SportsBoom yayınına göre, Borussia Dortmund yönetimi Iroegbunam'ı yaz transfer listesine aldı. Bundesliga devi, hem iç lig hem de Şampiyonlar Ligi mücadeleleri için kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor ve bu güçlü orta saha oyuncusunu takım için ideal aday olarak görüyor.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkıp üç asist yapan genç yıldız, birçok kulübün scoutlarının radarına girdi. Stuttgart da oyuncu için verilen mücadelede aktif rol alıyor, ancak Everton yükselen yıldızını bırakmak istemiyor.

Şu anda Merseyside kulübü durumu tam olarak kontrol ediyor, çünkü Iroegbunam'ın sözleşmesi 2027'ye kadar geçerli. Teknik direktör David Moyes yönetiminde ilk 11'in değişmez bir parçası haline geldi ve bu sezon 18 maça ilk 11'de başladı. Futbolcu da kulüpteki durumundan memnun ve oyun süresinin garanti olduğu yerde kalmayı tercih ediyor.

Everton oyuncuyu satmak istemese de, finansal açıdan çok cazip bir teklif gelmesi halinde müzakerelere başlayabilir. Borussia Dortmund'un böyle büyük bir meblağı ödemeye hazır olup olmadığı önümüzdeki haftalarda belli olacak.