Dünya Kupası'nın en yetenekli genç futbolcuları açıklandı

Dünya genelinde milyonlarca insanın heyecanla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kaldı. Bu heyecanlı dönemde spor dünyasının en prestijli yayınlarından biri olan ESPN Dünya Kupası taraftarları için ilgi çekici bir analiz listesi sundu. Yayının uzmanları, yaklaşan dünya şampiyonasında yer alacak ve performanslarıyla dikkatlerin odağında olması beklenen 21 yaş altı en iyi genç futbolcuların sıralamasını oluşturdu.

Listenin başında İspanya'nın harika çocuğu Lamine Yamal var!

Sıralamanın en üst basamağını, beklendiği üzere, İspanya Milli Takımı'nın ve dünya futbolunun mevcut en parlak fenomeni olan Lamine Yamal aldı. Henüz sadece 18 yaşında olmasına rağmen büyük sahnelerde kendini kanıtlayan kanat oyuncusu, yaklaşan turnuvanın da en önemli genç yıldızı olarak kabul ediliyor.

İkinci sırada Türk futbolunun umudu olan yetenekli orta saha oyuncusu Arda Güler yer alırken, ilk üçü Portekiz Milli Takımı'ndan João Neves tamamladı.

Dünya Kupası'nda parlaması beklenen 10 genç yıldız

ESPN'e göre, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi ve en yetenekli genç futbolcuları TOP-10 listesi şu şekilde oluştu:

Lamine Yamal (18 yaş, İspanya) Arda Güler (21 yaş, Türkiye) João Neves (21 yaş, Portekiz) Pau Cubarsí (19 yaş, İspanya) Nico Paz (21 yaş, Arjantin) Désiré Doué (21 yaş, Fransa) Kenan Yıldız (21 yaş, Türkiye) Warren Zaïre-Emery (20 yaş, Fransa) Lennart Karl (18 yaş, Almanya) Yan Diomandé (19 yaş, Fildişi Sahili)

Tarihi Dünya Kupası arifesinde

Belirtmek gerekir ki, yaklaşan 2026 Dünya Kupası futbol tarihinde tamamen yeni ve kendine özgü bir yere sahip olacak. Turnuva, tarihte ilk kez genişletilmiş formatta, yani tam 48 milli takımın katılımıyla düzenleniyor.

Turnuva takvimi: Gezegenimizin en prestijli futbol şöleni bu yıl 11 Haziran'da başlayıp 19 Temmuz'a kadar devam edecek. Okyanus ötesinin üç büyük ülkesi olan ABD, Kanada ve Meksika'nın yeşil sahalarına ev sahipliği yapacağı bu mücadelelerde, dünya futbol sahnesine yeni isimlerin ve genç yeteneklerin çıkacağı şüphesizdir.

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