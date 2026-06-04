Jan Oblak Atletico Madrid'den ayrılık iddialarını yorumladı

Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak, geleceği hakkındaki söylentilere son vererek kulüpteki kariyeri hakkında konuştu. 2028'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen, Sloven kalecinin İspanya'nın başkentindeki geleceği son zamanlarda savunmadaki istikrarsızlık nedeniyle soru işaretleri yaratıyordu. Goal.com haberi aktardı.

33 yaşındaki kaleci, 12 yıldır Diego Simeone'nin takımının temel taşlarından biri olmuştur. Oblak, 2014 yazında Benfica'dan 16 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e katılmış ve o dönemde La Liga tarihindeki en pahalı kaleci olmuştu. Şimdi ise Metropolitano Stadyumu'ndaki uzun kariyeri ilk kez belirsizlik taşıyor.

Kulüp yönetimi efsanevi 1 numaralı kaleciyi gitmeye zorlamayacağını belirtse de, nihai karar oyuncu ve yönetim arasındaki karşılıklı anlaşmaya bağlı olacak. Geleceği hakkındaki sorulara Oblak felsefi yaklaştı: "Bunun hakkında çok düşünmüyorum çünkü olaylar olması gerektiği zamanda gerçekleşir. Kaderde ne yazıyorsa o olur, benim bunlara etkim büyük değil", dedi.

Transfer söylentilerine rağmen Oblak kulübe olan sadakatini vurguladı. Madrid'de geçirdiği süre boyunca La Liga, Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı. "Kulüple sözleşmem var, burada 12 yıl geçirdim. Başından sonuna kadar saygı duydum ve gelecekte de böyle yapmaya devam edeceğim", diye ekledi kaleci.

Oblak kalmaktan memnun olsa da, Atletico Madrid sportif yönetiminin kadro yapılanmasında son söze sahip olduğunu kabul etti. 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 43 maça çıktı, 55 gol yedi ve 11 maçta kalesini gole kapattı. Ayrıca takımla henüz kazanamadığı başarılara ulaşma niyetinde olduğunu da belirtti.