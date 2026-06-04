Bernardo Silva transferi: Barselona beklemek zorunda

Barselona, Bernardo Silva ile sözleşme imzalamayı ana transfer hedefi haline getirdi, ancak bu sürecin uzun süren bir bekleyişe dönüşmesi bekleniyor. Deneyimli futbolcu bir sonraki adımı konusunda acele etmiyor. Oyuncunun menajeri Jorge Mendes, transfer uzmanı Fabrizio Romano ile yaptığı görüşmede: "Bernardo nihai kararını Dünya Kupası'ndan sonra verecek" açıklamasında bulundu. Goal.com haberi veriyor.

Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre, yetenekli oyun kurucu için mücadele hala devam ediyor. Manchester City'deki başarılı dokuz yıllık kariyerinin ardından serbest kalan Portekiz milli takımı oyuncusu İspanya'ya taşınmayı tercih ediyor. Barselona'da hazırlıklar tamam: RAC1 radyosunun haberine göre, teknik direktör Hansi Flick 31 yaşındaki futbolcunun transferine çoktan onay verdi.

Mundo Deportivo'nun eklediğine göre, Barselona bu transfer yarışında ana favori. Bernardo Silva, Camp Nou'ya taşınmak için maaşında önemli bir düşüşü kabul ettiğini belirtti. Ancak, bu düzeyde bir serbest oyuncunun piyasada ortaya çıkması diğer dev kulüplerin de dikkatini çekiyor. Şu anda Atletico Madrid ve Juventus da futbolcu için ciddi bir mücadele veriyor.

Bernardo Silva, 2017'den beri Etihad Stadyumu'nda forma giyerek Pep Guardiola yönetiminde takımın altın çağının yaratılmasında önemli bir rol oynadı. Nisan ayında kulüp ve futbolcu sezon sonunda yollarını ayıracaklarını resmen doğrulamıştı. Silva, Manchester City taraftarlarıyla vedalaşırken, birlikte elde edilen başarıların kalbinde sonsuza kadar kalacağını vurguladı.