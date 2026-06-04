Nepomnyashiy Özbekistan milli takımının şanslarını yüksek değerlendirdi

Dünyanın gözlerinin Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarına çevrilmesine sayılı günler kaldı. Sabırsızlıkla beklenen bir sonraki FIFA Dünya Kupası 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'da tarihi ve emsalsiz bir formatta düzenlenecek. Bu prestijli turnuvada ilk kez yer alan Özbekistan milli takımının olanakları ve yaklaşan maçları şu anda birçok ünlü uzman ve yabancı uzmanların dikkat merkezinde.

Özellikle, Özbek futbolu taraftarlarının çok iyi tanıdığı deneyimli eski teknik direktör Valeriy Nepomnyashiy, temsilcilerimizin yaklaşan Dünya Kupası'ndaki performansı hakkında analitik düşüncelerini ve görüşlerini paylaştı.

«Temsilcilerimiz güçlü rakiplere sürpriz hediye edebilir»

Deneyimli uzman, milli takımımızın potansiyeline değinirken, oyuncularımızın güçlü iradesini ve beklenmedik sürprizler sunma yeteneğini özellikle vurguladı:

«Bence, Özbekistan ana takımı için bu debut turnuvasında çok büyük ve sansasyonel sonuçlar elde etmek biraz zor olacak. Buna rağmen, Dünya Kupası'nda gerçek sürprizler göstermeye ve gruptaki herhangi bir dev takımı ciddi bir zor duruma düşürmeye güçleri yeter. Dürüst olmak gerekirse, takımın bir sonraki tura yükselmesi konusunda biraz şüpheliyim, çünkü rekabet çok güçlü. Tahminime göre, bu dörtlüden bir sonraki tura Portekiz ve Kolombiya milli takımları yükselecek», diye vurguladı Valeriy Nepomnyashiy.

Tarihi debut ve «K» grubundaki şiddetli çatışmalar

Taraftarlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu tarihi olayın önemi çok yüksek. Temsilcilerimiz, gezegenin en güçlü milli takımlarının toplandığı Dünya Kupası'nda «K» grubunda yer aldı. Dörtlümüzde dünya futbolunun yıldızlarının top koşturduğu şu yetenekli takımlar birbirleriyle mücadele edecek:

Portekiz — Avrupa'nın en güçlü ve deneyimli devlerinden biri;

Kolombiya — Güney Amerika futbolunun hızlı ve savaşçı temsilcisi;

Kongo DC — Afrika kıtasının fiziksel olarak güçlü ve beklenmedik sürprizler sunabilen takımı.

Gruptaki rakiplerimiz Temsilcilerimiz için önemi Portekiz ve Kolombiya Dünya futbolunun yıldızlarına karşı gerçek bir ustalık okulu Kongo DC Gruptan çıkma yolundaki en önemli ve şiddetli mücadele

Uzmanların herhangi bir tahmininden bağımsız olarak, milli takımımızın bu görkemli turnuvada Vatanımızın onurunu layıkıyla koruyacağına ve milyonlarca hemşehrimize unutulmaz sevinçli anlar hediye edeceğine inanıyoruz!

Taraftarlara çağrı: Sevdiğimiz futbolcularımızı uzak Amerika kıtasındaki tarihi yürüyüşlerinde hep birlikte tek vücut olarak destekleyelim. İleri, Özbekistan!

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