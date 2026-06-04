FIFA, Dünya Kupası maçlarına su şişesi sokulmasını yasakladı

Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarının ev sahipliği yapacağı futbol dünya şampiyonasının başlangıcı yaklaştıkça, organizatörler güvenlik ve düzenle ilgili önemli kararlar açıklıyor. Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), gelecek dünya kupası maçlarını ziyaret edecek taraftarlar için beklenmedik yeni bir kısıtlama getirdi. Resmi açıklamaya göre, artık stadyum alanına her türlü su şişesini sokmak kesinlikle yasak.

Bilindiği üzere, bu yıl 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'daki stadyumlarda oynanacak maçlar sırasında hava sıcaklığının aşırı yüksek olması bekleniyor.

FIFA bu yasağı nasıl açıkladı?

Uluslararası futbol örgütü, bu kısıtlamanın öncelikle insan sağlığı ve güvenliği açısından alındığını belirtti. Federasyonun yayınladığı açıklamada, bu önlemin «sahadaki futbolcular ve tribündeki seyirciler için beklenmedik tehlikeleri ve çeşitli düzeydeki yaralanmaları önlemek amacıyla» getirildiği ifade ediliyor.

Aynı zamanda, taraftarların sıcak havada zorlanmaması için stadyumlarda aşağıdaki imkanların sağlanacağı vaat ediliyor:

Maçlardan önce ve oyun devam ederken stadyum içinde su satışı kesintisiz sürdürülecek;

Taraftarların vücutlarını serinletmesi için özel soğutma istasyonları ve güçlü vantilatörler çalışacak;

Stadyum çeşmelerinin etrafında sis püskürtme (mikroiklim) alanları oluşturulacak.

Taraftarların şiddetli itirazı ve endişesi

Ancak bu haber, futbolseverler, özellikle de uzaktan gelen turistler tarafından büyük bir hoşnutsuzlukla karşılandı. Özellikle İngiltere milli takım taraftarları derneği temsilcileri, FIFA'nın bu kararını «son derece garip ve gecikmiş bir önlem» olarak değerlendirdi.

Taraftarların görüşü: Taraftarların vurguladığına göre, daha önce FIFA yönetimi, DS-2026 maçlarında kişisel su şişesi taşınmasına hiçbir engel olmayacağına söz vermişti. Ayrıca, sosyal medyada genişçe tartışılan görüşlere göre, bu yeni kural stadyum içinde tekelleşmeye ve seyirciler için su satın almada gereksiz gider ve ek masraflara neden olacak.

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