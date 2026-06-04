Deschamps, Fransa milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki tek eksiğini açıkladı

Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarında başlayacak futbol dünya şampiyonası yaklaştıkça, baş şampiyonluğun ana adayları olan milli takımların hazırlık süreçleri taraftarların odak noktasında. Özellikle, dünyanın en güçlü takımlarından biri olan Fransa milli takımının baş antrenörü Didier Deschamps, yaklaşan büyük turnuva öncesi kadro özellikleri ve oyuncuların durumu hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Deneyimli uzman, takımda yüksek yetenekli birçok oyuncu bulunduğunu kabul ederken, dikkat edilmesi gereken hususlara değindi.

«Bireysel yetenek yüksek, ancak deneyim biraz eksik»

Didier Deschamps, FIFA'nın resmi sitesine verdiği demeçte takım içindeki ortam ve nesil değişimi süreci hakkında açıkça konuştu:

«Oyuncuların bireysel yeteneklerinden bahsedecek olursak, elimizde çok sayıda güçlü oyuncu var ve bu bana geniş bir seçim imkanı sunuyor. 2026 turnuvası öncesi tek küçük eksiğimiz, 2018 şampiyonluk kadromuzdaki oyuncuların daha önce 2014 ve 2016'daki büyük turnuvaların zorlu okulundan geçmiş olmalarıydı. Mevcut kadromuzda ise bu kadar prestijli turnuvalarda henüz yeterli deneyim kazanamamış çok sayıda genç oyuncu var».

Ayrıca antrenör, genç yıldızların sorumluluğundan bahsederken, milli takım formasını giydiklerinde omuzlarındaki yükü hissettiklerini ve bunun onları daha iyi oynamaya teşvik ettiğini vurguladı. «Bunu 14 yıl önce de öğrencilerime söylemiştim: Fransa milli takımına geldiğinizde, buradan bir şey almak için değil, tüm gücünüzü ve enerjinizi vermek için sahaya çıkarsınız» diye ekledi.

Geçmiş başarılar ve 2026 Dünya Kupası grup aşaması

Hatırlatmak gerekirse, Didier Deschamps Fransız futbol tarihinde özel bir yere sahiptir. Onun yönetiminde Fransa milli takımı, 2018 yılında Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda zaferle taçlanarak ana ödül olan Altın Kupa'yı kazanmıştı.

Okyanus ötesinde düzenlenecek bir sonraki mundialde ise «üç renkliler» grup aşamasında oldukça ilginç ve savaşçı takımlara karşı mücadele edecek. Fransızlar aşağıdaki rakiplerle aynı grupta yer aldı:

Norveç — İskandinav futbolunun en heyecanlı ve tehlikeli temsilcisi;

Senegal — Afrika kıtasının fiziksel olarak güçlü ve sürprizler yapabilen takımı;

Irak — Asya kıtasının kararlı ve disiplinli oyun sergileyen temsilcisi.

Fransa'nın gruptaki rakipleri Maçların önemi Norveç ve Senegal Grupta liderliği ele geçirme yolundaki ana engel Irak Genç futbolcuların deneyim kazanması için iyi bir fırsat

Fransa milli takımının yenilenmiş kadrosunun bu ilginç grupta nasıl bir performans sergileyeceği ve Deschamps'ın genç öğrencilerinin beklenen sorumluluğu ne kadar yerine getirebileceği, dünya çapındaki tüm futbol severler için gerçek bir gizem.

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