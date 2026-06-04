Chelsea efsanesi Bobby Tambling 84 yaşında hayatını kaybetti

·70·Spor
Chelsea efsanesi Bobby Tambling 84 yaşında hayatını kaybetti

Londra'nın Chelsea kulübü, tarihindeki en büyük forvetlerden biri olan Bobby Tambling'in vefatı nedeniyle yas ilan etti. Stamford Bridge efsanesi ve İngiltere milli takımının eski oyuncusu 84 yaşında hayatını kaybetti. Neredeyse yarım asır boyunca kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde tuttu. Bu haber Goal.com tarafından verildi.

Tambling, 1960'larda Chelsea takımının ana yıldızı ve sembolik figürü haline geldi. Kulüp formasıyla toplam 370 maça çıkıp 202 gol atmayı başardı. Bu rekor ancak 2013 yılında Frank Lampard tarafından kırıldı. Ancak Tambling, 164 golle hala kulübün iç liglerdeki en golcü oyuncusu olarak kalmayı sürdürüyor.

Kulübün resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Chelsea Futbol Kulübü, en efsanevi oyuncularından biri Bobby Tambling'in vefatını derin bir üzüntüyle duyurur." Edinilen bilgilere göre, eski forvet son yıllarda demans hastalığıyla mücadele ediyordu.

Bobby Tambling, 1959 yılında 17 yaşında West Ham'a karşı oynadığı ilk maçta gol atarak parlak kariyerine başladı. 1965'te Lig Kupası finalinde Leicester City kalesine gol atarak takımıyla şampiyonluk sevinci yaşadı. Ayrıca 1966'da Aston Villa'ya karşı oynadığı maçta 5 gol atarak kulübün özgün bir rekoruna imza attı.

Frank Lampard otobiyografisinde Tambling'den bahsederken onu gerçek bir centilmen ve kulüp elçisi olarak nitelendirdi. Tambling sadece kulüp düzeyinde değil, İngiltere milli takımında da forma giydi ve Fransa kalesine gol atmayı başardı. Mütevazılığı ve yüksek yeteneğiyle futbol dünyasında büyük saygınlık kazandı.

ChelseaBobby TamblingİngiltereFutbolRekor
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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