Liam Delap Chelsea'de kalmak ve Xabi Alonso'nun güvenini kazanmak istiyor

Liam Delap, hayal kırıklığı yaratan ilk sezonunun ardından eleştirmenlere hak ettiği cevabı vermek amacıyla Chelsea kadrosunda en az bir sezon daha kalmaya karar verdi. 23 yaşındaki forvet, güçlü rekabet ve sakatlıklar fırsatlarını kısıtlamış olsa da Batı Londra'daki yerini kapmak için savaşmaya hazır. BBC'nin haberine göre, futbolcu kulüpten ayrılmayı düşünmüyor. Bu konuda Goal.com bilgi veriyor.

Eski Manchester City oyuncusu Delap, 30 milyon sterlin karşılığında transfer edilmişti ancak performansı beklentilerin oldukça altında kaldı. Geçen sezon tüm turnuvalarda 41 maça çıkıp sadece 2 gol attı. Özellikle İngiltere Premier Ligi'ndeki tek golü ve sezon sonundaki 26 maçlık golsüz serisi itibarını olumsuz etkiledi. Buna rağmen, yakın zamanda Londra çevresinden bir ev alarak uzun vadeli planlarını gösterdi.

Forvet, 1 Temmuz'da göreve başlayacak yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun yönetiminde top koşturmaya istekli. Ancak Chelsea kadrosundaki rekabet daha da arttı. Brighton'dan 55 milyon sterline gelen Joao Pedro ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. Ayrıca Bayern Münih'ten Nicolas Jackson'ın dönüşünün beklenmesi Delap'ın durumunu daha da karmaşıklaştırıyor.

Kulüp, gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almayacağı için kadroyu küçültmek zorunda. Delap'ın diğer yıldızlara kıyasla daha düşük transfer bedeli, onu satmak için uygun bir seçenek haline getirebilir. Şu anda Newcastle United durumu yakından izliyor ve forveti kadrosuna katmayı değerlendiriyor.