Oliver Glasner Milan ile 6 saatlik görüşme yaptı

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Oliver Glasner Milan ile 6 saatlik görüşme yaptı

Avusturyalı uzman Oliver Glasner, Milan kulübünün yeni teknik direktörü olmak için baş aday haline geldi. Edinilen bilgilere göre, teknik direktör kulüp sahibi Gerry Cardinale ve danışman Zlatan Ibrahimovic ile uzun süren bir görüşme gerçekleştirdi. Almanya'da gerçekleşen bu görüşme yaklaşık altı saat sürdü ve taraflar kulübün gelecekteki projelerini tartıştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Glasner için Avrupa'nın en prestijli takımlarından birini çalıştırma ihtimali oldukça cazip görünüyor. Avusturya, Almanya ve İngiltere'de başarı kazanan 51 yaşındaki teknik direktör, şimdi kendini Serie A'da denemeye hazır. Milan yönetimi, Massimiliano Allegri'nin yerine modern taktik felsefeye ve uluslararası deneyime sahip bir teknik direktör arıyor.

Oliver Glasner kariyeri boyunca Eintracht Frankfurt ile Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandı ve ayrıca Crystal Palace ile olumlu sonuçlar elde etti. Uluslararası alandaki prestiji, Milan yönetiminin dikkatini çeken temel faktörlerden biri oldu. Ancak, 'rossoneriler' bu yarışta yalnız değil.

İngiltere'nin Fulham kulübü de Glasner'i kadrosuna katmak istiyor. Eğer takımın mevcut teknik direktörü Marco Silva Benfica kulübüne transfer olursa, Londralılar Glasner'i asıl yedek olarak görüyor. Bu durum Milan yönetimini görüşmeleri hızlandırmaya zorlayabilir.

Şu ana kadar Milan teknik direktör konusunda resmi bir açıklama yapmadı, ancak önümüzdeki haftalarda durumun netleşmesi bekleniyor. Glasner'in seçimi Milan projesinin cazibesine ve Fulham teklifinin mali boyutlarına bağlı olacak.

MilanOliver GlasnerZlatan IbrahimovicSerie ATransferler
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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