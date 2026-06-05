Süper Lig kulüpleri Dünya Kupası'ndan ne kadar gelir elde edecek?

ABD, Kanada ve Meksika'nın yeşil sahalarında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala, turnuvanın sadece sportif değil, mali cazibesi de kamuoyunun dikkatini çekiyor. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) bu yılki mundial için emsali görülmemiş büyüklükte bir bütçe ve teşvik fonları ayırdığı açıklandı.

En sevindirici haber ise, FIFA tarafından geliştirilen özel bir programa göre, Dünya Şampiyonası'na katılan futbolcuların forma giydiği kulüplere de ciddi miktarlarda tazminat ödenecek olması. Resmi bilgilere göre, her bir oyuncunun turnuvada bulunduğu her gün için kulübüne 11 bin dolar nakit ödeme yapılacak. Okyanus ötesine ilk kez giden Özbekistan milli takımı temsilcileri sayesinde yerel Süper Lig kulüplerimiz de bu büyük finansal pastadan pay alıyor.

Pakhtakor - FIFA bonuslarında mutlak lider

Kısa süre önce milli takımımızın Dünya Kupası için 26 futbolcudan oluşan nihai resmi kadrosu açıklandı. Bu listeyi dikkatle incelediğimizde, oyuncuların tam 15'inin iç şampiyonamızda - Süper Lig kulüplerinde top koşturduğunu görüyoruz.

Yerel takımlar arasında ana kadroya en çok oyuncu gönderen kulüp Taşkent'in Pakhtakor takımı oldu. 'Aslanlar' kampından mundiala toplam 5 futbolcu gidiyor. Dikkat çeken nokta, dördünün Özbekistan, birinin ise Irak milli takımı forması giymesi:

Hojiakbar Alijonov

Sherzod Nasrullayev

Akmal Mozgovoy

Doston Hamdamov

Zayd Tahsin (Irak milli takımı temsilcisi)

Turnuvanın grup aşaması maçlarının bu yıl 11 Haziran ile 27 Haziran tarihleri arasında yapılacağını göz önünde bulundurursak, bu 17 günlük resmi süre içinde Pakhtakor kulübü FIFA'dan yaklaşık 1 milyon 485 bin dolar tutarında devasa bir geliri nakit olarak elde edecek.

Diğer takımlarımızın garantili olası gelirleri

Milli takıma oyuncu veren diğer Süper Lig ve Pro Lig temsilcileri de grup aşamasından iyi bir mali destek alacak. Bu fonlar, kulüplerin altyapısını iyileştirmek ve yeni transferler için harika bir kaynak olacak:

№ Milli takıma çağrılan futbolcu sayısı Kulüp adı Sadece grup aşaması için garantili tutar 1 🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ 3 futbolcu Neftchi (Fergana) 💰 891.000 $ 2 🏃‍♂️🏃‍♂️ 2 futbolcu Nasaf (Karshi) 💰 594.000 $ 3 🏃‍♂️🏃‍♂️ 2 futbolcu Dinamo (Semerkand) 💰 594.000 $ 4 🏃‍♂️ 1 futbolcu Navbahor (Namangan) 💰 297.000 $ 5 🏃‍♂️ 1 futbolcu Bukhara (Buhara) 💰 297.000 $ 6 🏃‍♂️ 1 futbolcu Surkhon (Termez) 💰 297.000 $

Play-off aşaması - gelirlerin iki katına çıkması

Yukarıda hesaplanan milyonlarca dolarlık tutarlar henüz sınır değil. Fabio Cannavaro'nun öğrencileri veya Irak milli takımı grup aşamasını başarıyla geçip play-off (son 16 ve sonrası) aşamalarına yükselirse, futbolcuların turnuvadaki katılım günleri uzayacak. Bu da yukarıda belirtilen para miktarlarının daha da geometrik olarak artmasını sağlayacak.

Zamin yorumu: 2026 Dünya Kupası, Özbek futbolu için sadece tarihi bir sportif zirve değil, aynı zamanda milli kulüplerimizin bütçelerini önemli ölçüde zenginleştirecek son derece karlı bir iş projesine dönüşüyor. FIFA'dan gelecek bu milyonlarca dolarlık yatırım, kulüplerimizin akademilerini geliştirmek ve Özbek futbolunun temelini güçlendirmek için eşsiz bir fırsattır. Milli takımımızın ABD sahalarında daha uzun süre kalmasını ve daha fazla galibiyet kazanmasını diliyoruz!

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