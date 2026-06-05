Lionel Messi ve Son Heung-Min MLS Yıldızları kadrosuna girdi

Lionel Messi, taraftarlar, oyuncular ve medya temsilcileri arasında yapılan oylama sonucunda MLS Yıldızları kadrosuna girdi. Inter Miami forvetinin yanı sıra, LAFC yıldızı Son Heung-Min de Liga MX Yıldızlarına karşı oynanacak maç için ilk 11'e alındı. Ayrıca ABD milli takım oyuncuları Tim Ream ve Sebastian Berhalter da bu listede yer aldı. Goal.com haberi veriyor.

İlk 11 belirlendikten sonra, takımın geri kalanını baş antrenör Dean Smith ve lig komiseri Don Garber belirleyecek. MLS Yıldızları kadrosu beklendiği gibi güçlü görünüyor: Kaleci Brian Schwake; defans oyuncuları Anthony Markanich, Mbekezeli Mbokazi, Tim Ream ve Andy Najar; orta saha oyuncuları Sebastian Berhalter, Zavier Gozo ve Hany Mukhtar; forvetler ise Hugo Cuypers, Son Heung-Min ve Lionel Messi.

Bu sembolik takımda altı debutant var. Aralarında Aston Villa'ya transferi beklenen genç yetenek Zavier Gozo öne çıkıyor. Ayrıca geçen yaz lige katılan Son Heung-Min de ilk kez böyle bir tanınırlığa kavuştu. Markanich, Schwake, Cuypers ve Mbokazi de All-Star maçında ilk kez yer alacak.

Deneyimli defans oyuncusu Tim Ream için bu kariyerindeki ikinci çağrı oldu, ancak en son 15 yıl önce, yani 2011'de New York Red Bulls forması giyerken MLS Yıldızları kadrosuna girmişti. Şimdi Charlotte FC formasıyla sahaya çıkacak.