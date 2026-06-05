Shakira ve Burna Boy, 2026 Dünya Kupası açılış töreninde marşı seslendirecek

Tüm dünyanın sabırsızlıkla beklediği, tarihin en büyük ve görkemli futbol şöleni olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kaldı. Okyanus ötesinde başlayacak bu küresel turnuvanın organizasyon komitesi, taraftarlar için gerçek bir sürpriz hazırladı. Dünya müzik dünyasının parlak yıldızı güzel Shakira ve Nijerya'nın ünlü afro-hit kralı Burna Boy, Meksiko'da düzenlenecek açılış töreninin başrol oyuncuları olacak.

Ünlü sanatçılar, Dünya Kupası'nın resmi marşı olarak kabul edilen «Dai Dai» adlı parçayı ilk kez geniş kitleler ve stadyumda toplanan binlerce taraftarın önünde canlı olarak seslendirecek. Bu kompozisyon şimdiden futbol severler arasında büyük ilgi uyandırmayı başardı.

Hızlı başlangıç: "Azteca"daki ilk sıcak karşılaşma

Dünya Kupası'nın resmi açılış maçı ve öncesindeki görkemli şov programı bu yılın 11 Haziran, Perşembe günü Meksika'nın başkentindeki efsanevi ve tarihi "Azteca" Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu muhteşem arenada, turnuvaya ev sahipliği yapan Meksika millî takımı ile Afrika kıtasının temsilcisi Güney Afrika Cumhuriyeti (GAF) millî takımı karşı karşıya gelecek.

Grup aşamasının ilk maçının başlangıç saatine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz:

Tarih ve gün Ev sahibi takım Stadyum adı Başlangıç saati (Taşkent saati ile) 11 Haziran, Perşembe Meksika — GAF «Azteca» (Meksiko) Saat 23:59'da

Dünya Kupası'nın tam takvimi ve final gecesi

Bu yılki futbol Dünya Şampiyonası, kapsamı ve süresi açısından önceki turnuvalardan kökten farklıdır. Turnuvanın en önemli aşamaları ve etapları aşağıdaki tarihleri içermektedir:

Grup aşaması maçları: 11 Haziran ile 28 Haziran arasında devam edecek. Bu etapta taraftarlar her gün ilginç ve tavizsiz maçlara tanıklık edecek.

Play-off (eleme) aşaması: 28 Haziran itibarıyla başlayacak ve bu aşamada mağlup olan takımlar turnuvadan elenecek.

Büyük Final maçı: Dünyanın yeni şampiyonunun resmen belirleneceği ana mücadele bu yılın 19 Temmuz tarihinde oynanacak.

Arka plan: Shakira'nın Dünya Kupası marşına dönüşü («Waka Waka» ve «La La La»dan sonra), FIFA'nın en doğru ve kazançlı hamlelerinden biri oldu. Meksiko'daki "Azteca" Stadyumu'nda yankılanacak yeni "Dai Dai" şarkısı ve Afrika'nın en parlak yıldızı Burna Boy'un katılımı, 2026 Dünya Kupası'na şüphesiz özel bir cazibe katacak. Taşkent saatiyle gece yarısı başlayacak maç, Özbek futbolu taraftarları için uykusuz ama son derece keyifli gecelerin başlangıcı olacak.

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