Declan Rice, Steven Gerrard ve Bryan Robson seviyesine yükseldi

·47·Spor
Declan Rice, Steven Gerrard ve Bryan Robson seviyesine yükseldi

İngiltere milli takımının eski orta saha oyuncusu Peter Reid'e göre, Declan Rice ülkenin futbol tarihindeki en iyi merkez oyuncularından biri haline geldi. Reid, Arsenal yıldızının oyun tarzı ve liderlik yetenekleriyle Steven Gerrard ve Bryan Robson gibi efsanelerle aynı seviyeye yükseldiğini belirtti. Bu haberi Goal.com duyurdu .

Şu anda 27 yaşında olan Declan Rice, gelecekte İngiltere milli takımının kaptanı olması için baş aday olarak görülüyor. Şu an bu görevi Bayern Münih forveti Harry Kane yürütse de, uzmanlar kaptanlık pazubandının yakında sahanın ortasındaki lidere geçeceğini tahmin ediyor.

Arsenal kadrosuna 105 milyon sterlin karşılığında katılan Declan Rice, Britanya tarihinin en pahalı futbolcusu unvanını koruyor. Peter Reid'in sözlerine göre, günümüz transfer piyasasında değeri 150 milyon sterlini aşmış durumda. Oyuncu, takımına İngiltere Premier Ligi ve Şampiyonlar Ligi gibi büyük turnuvalarda yüksek başarılara ulaşmasında yardımcı oluyor.

"Bryan Robson üst düzey bir oyuncuydu. Eğer Declan Rice'ın adını onunla yan yana anıyorsam, bu ona olan saygımın ne kadar yüksek olduğunu gösterir. Şu anda dünyanın en mükemmel orta sahalarından biri," diye ekledi Reid.

Declan Rice'ın sadece kulüp düzeyinde değil, 2026 Dünya Kupası'nda da İngiltere milli takımının ana gücü olması bekleniyor. Altın Top adayları listesine girmesi de futbolcunun gelişim hızının çok yüksek olduğuna işaret ediyor.

ArsenalDeclan Riceİngiltere Premier LigiTransferlerFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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