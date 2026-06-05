Lionel Messi ve İngiltere: Tarihi rekabetin zamanı geldi mi?

İngiltere millî takımı, Lionel Messi önderliğindeki Arjantin ile daha önce hiç karşılaşmadı. Eski forvet Robbie Fowler, GOAL'a verdiği röportajda 2026 Dünya Kupası'nın efsanevi futbolcuyla güç denemesi yapmak için en uygun fırsat olduğunu vurguladı. Ona göre Thomas Tuchel yönetimindeki takım, 2022'nin şampiyonlarından korkmamalı, aksine Cristiano Ronaldo ve Portekiz gibi rakiplerle karşılaşmaları memnuniyetle kabul etmeli. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Barcelona efsanesi Lionel Messi, 2005'ten beri Arjantin formasıyla 198 maça çıkıp 116 gol attı. Ancak Güney Amerika devi ile Avrupa devi arasındaki maçlar son yıllarda nadiren görülüyor. İngiltere ve Arjantin arasındaki son karşılaşma, Messi'nin Albiceleste'deki debutundan birkaç ay sonra, Kasım 2005'te gerçekleşti, ancak o maçta oynamadı.

Şu anda Lionel Messi, rekorlarla dolu uluslararası kariyerini sonlandırmak üzere. Bu, İngiltere için Katar'da Dünya Kupası'nı başının üzerinde kaldıran sihirli 10 numaranın sahibine karşı kendini denemesi için son fırsat olabilir. Fowler'a göre, mevcut Messi eski seviyesinde olmasa da, futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kalacak.

"Dürüst olmak gerekirse, şu an onlarla oynamak isterdim çünkü Messi artık geçmiş yıllardaki gibi değil. Yanlış anlaşılmasın, tüm zamanların en iyilerinden biri, ancak şu an ona karşı oynamak için en uygun zaman. İngiltere için rakibin kim olduğu önemli değil, asıl önemli olan turnuvada daha ileri gitmek ve gerekli sonucu almaktır," diye ekledi Robbie Fowler.