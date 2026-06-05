Manchester United, Real Madrid'in yıldızını kadrosuna katmak istiyor...

·439·Spor
Manchester United, Real Madrid'in yıldızını kadrosuna katmak istiyor...

Avrupa futbolunda transfer penceresinin resmen açılmasına çok az kala, İngiltere ve İspanya devleri arasında büyük bir anlaşma olgunlaşıyor. Fransa Milli Takımı ve Madrid'in Real Madrid kulübünün ön libero oyuncusu Aurélien Tchouaméni, kariyerinde keskin bir dönüş yaparak La Liga'yı dünyanın en tempolu ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Ligi'ne (EPL) değiştirebilir.

İngiltere'nin prestijli The Times gazetesinin muhabirlerinin yayınladığı son bilgilere göre, Manchester'ın Manchester United kulübü uzun süredir bu yetenekli orta saha oyuncusunun hizmetlerine ciddi ilgi duyuyor ve transferi için aktif girişimlere başladı.

Old Trafford'da yeni merkez ve Ederson anlaşması

Kırmızı Şeytanlar, gelecek sezon ünlü Old Trafford stadyumunun orta sahasını kökten yenilemeyi ve güçlü bir ön libero bölgesi oluşturmayı hedefliyor. Bu nedenle İngiliz kulübü sadece Tchouaméni'yi değil, başka bir güçlü oyuncuyu da kadrosuna katmak üzere:

  • Ederson transferi çözüldü: Manchester United, Bergamo'nun Atalanta kulübünde oynayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson'un transferini neredeyse tamamen sonuçlandırdı.

  • Korkunç ikili planı: Eğer Manchester kulübünün yönetimi Aurélien Tchouaméni transferini de başarıyla sonuçlandırırsa, yeni sezonda EPL'de en güçlü orta saha tandemlerinden biri yaratılacak.

Tchouaméni'nin Madrid'deki istatistikleri ve sözleşmesi

Madrid'in Real Madrid kulübünün Fransız elması kolayca bırakmak istememesi doğal, çünkü o takımın kilit figürlerinden biri. Aşağıdaki tabloda futbolcunun mevcut finansal ve sportif göstergeleri yer almaktadır:

Gösterge türü

Oyuncunun mevcut durumu ve rakamları

Sezondaki toplam maçları

Tüm turnuvalarda toplam 49 maç

Verimlilik göstergesi

Rakip kalelere 2 gol ve 2 asist

Mevcut sözleşme süresi

Kraliyet kulübü ile 2028 yılına kadar planlandı

Piyasa değeri (Transfermarkt)

Güncel değerleme 75 milyon euro

Nispeten uzun vadeli sözleşme ve futbolcunun Transfermarkt portalındaki yüksek değeri, Manchester United'ın çok büyük mali harcamalar yapması gerekeceğini gösteriyor.

Durum analizi: Real Madrid kadrosunda rekabetin aşırı arttığı kimseye sır değil. Tchouaméni Madrid'de önemli bir oyuncu olsa da, EPL'nin cazibesi ve Manchester United'da mutlak lider olma fırsatı Fransız yıldızı ilgisini çekmiş olabilir. Eğer Ederson ile birlikte MU'nun orta sahasını doldurursa, İngiliz kulübü nihayet krizine son verip şampiyonluk yarışına geri dönebilir. Bu transfer destanının nasıl sonuçlanacağını yakında öğreneceğiz.

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Manchester UnitedReal MadridAurélien TchouaméniEdersonAtalanta
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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