Dünya Kupası 2026 önceki rekorları tazeleyerek 104 maçtan oluşacak

·50·Spor
Dünya Kupası 2026 önceki rekorları tazeleyerek 104 maçtan oluşacak

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca futbol hayranı, en prestijli spor bayramı olan bir sonraki Dünya Kupası'nı sabırsızlıkla bekliyor. Turnuva yaklaştıkça etrafındaki ilgi ve heyecan giderek artıyor. Kuzey Amerika kıtasının üç büyük ülkesi ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı bu futbol formatı, spor tarihinde yeni bir sayfa açacak. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından getirilen devrim niteliğindeki değişiklikler sayesinde taraftarlar daha önce benzeri görülmemiş gerçek bir futbol maratonuna tanık olacak.

Organizatörlerin resmi açıklamasına göre, bu Dünya Şampiyonası'nda hem katılımcı sayısı hem de maç kapsamı önemli ölçüde genişletildi. Bunun nedeni, bu turnuvada ana kupa için dünyanın en güçlü 48 milli takımı mücadele edecek. Sonuç olarak, turnuva sırasında oynanacak toplam maç sayısı önceki tüm şampiyonalardaki rekorları tazeleyerek tam 104 maça ulaşacak.

Grup aşaması ve Play-off yoğunluğu

Güncellenen yönetmeliğe göre, turnuva iki büyük aşamaya bölünecek. Maç dağılımı şu şekilde olacak:

  • Heyecanlı grup aşaması: İlk tur grup maçlarında bile taraftarlar tam 72 maçı canlı yayında izleme fırsatına sahip olacak. Bu aşama, bir sonraki tura çıkacak en güçlüleri belirleyecek.

  • Acımasız play-off heyecanı: Her hatanın pahalıya mal olduğu ve sadece güçlülerin hayatta kaldığı yoğun eleme sisteminde toplamda 32 kritik maç oynanacak.

Tarihi Dünya Kupası'nın rakamlara yansıması

Bu tarihi şampiyonanın önceki turnuvalardan ölçeği açısından ne kadar farklı olduğunu aşağıdaki basit ve anlaşılır entegre tablodan görebilirsiniz:

Turnuva bileşenleri

Yeni formattaki göstergeler

Turnuvadaki önemi

Toplam katılımcı sayısı

48 milli takım

Tarihteki en kalabalık ve geniş kapsamlı kadro

Grup aşaması maçları

72 maç

Taraftarlar için kesintisiz futbol şovu

Play-off maçları

32 maç

Çeyrek ve yarı finale giden en heyecanlı yol

Toplam maç sayısı

104 maç

Dünya Kupaları tarihindeki mutlak rekor gösterge

Zemin özeti: Şüphesiz, 104 maçtan oluşan bu görkemli turnuva, futbol dünyası tarihindeki en büyük ve unutulmaz olay haline gelecek. Katılımcı takım sayısının 48'e çıkarılması, dünyanın çeşitli noktalarındaki, özellikle de biletini bekleyen birçok umut verici milli takıma dünya sahnesinde kendilerini göstermeleri için büyük bir fırsat sunuyor. Elbette, maç sayısının artması futbolcular için fiziksel olarak büyük bir yük olabilir, ancak milyonlarca hayran için bu, bir ay boyunca gerçek bir futbol bayramının içinde yaşamak demektir. Kuzey Amerika sahalarının bize unutulmaz duygular yaşatacağından eminiz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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