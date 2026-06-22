Messi Avusturya Maçında Aynı Anda 3 Büyük Rekoru Kırabilir

·148·Spor
Messi Avusturya Maçında Aynı Anda 3 Büyük Rekoru Kırabilir

2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak olan Arjantin ve Avusturya karşılaşması, sadece grup liderliği açısından değil, aynı zamanda futbol tarihinin yeniden yazılması açısından da büyük önem taşıyor. Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi, bu maçta sahaya çıkarak aynı anda üç büyük rekoru kırma veya geliştirme fırsatına sahip.

Messi'yi bekleyen üç tarihi başarı:

  • Ardışık gol serisi: Leo'nun üst üste altı Dünya Kupası maçında rakip ağları sarsma rekorunu yakalaması için tek bir gol yeterli. Şu anda bu efsanevi başarıya sadece Just Fontaine ve Jairzinho sahip.

  • Dünya Kupaları tarihinin tüm zamanların gol kralı: Şu anda Arjantinli sihirbaz, Dünya Kupaları tarihinin en golcüleri listesinde Alman Miroslav Klose ile 16 golle ilk sırayı paylaşıyor. Avusturya kalesine atılacak bir sonraki gol, Messi'yi Dünya Kupası tarihinin tek ve mutlak gol kralı yapacak!

  • Uzaktan gollerin kralı: Ayrıca Messi, Dünya Kupaları'nda ceza sahası dışından gol atma konusundaki kendi rekorunu da geliştirebilir. Şu an hesabında bu şekilde uzaktan atılmış 5 gol bulunuyor.

Arjantin grupta lider durumda

Hatırlatalım, mevcut dünya şampiyonu Arjantin milli takımı turnuvaya oldukça güvenli bir başlangıç yaptı. İlk turda Cezayir milli takımını 3-0 mağlup ederek grup liderlerinden biri oldular.

Arjantin ve Avusturya milli takımları arasındaki bu heyecanla beklenen kıyasıya mücadele bugün saat 22:00'de başlayacak. Messi bir kez daha futbol tarih kitaplarını güncelleyip taraftarlarına unutulmaz bir hediye sunabilecek mi? Bunu yakında yeşil sahada göreceğiz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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