Thibaut Courtois Real Madrid'de kalma şartı ve emeklilik planları hakkında konuştu

·4·Spor
Thibaut Courtois Real Madrid'de kalma şartı ve emeklilik planları hakkında konuştu

Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, geleceği ve kariyerini sonlandırma planları hakkında konuştu. Belçikalı eldiven, "Kraliyet Kulübü"nde kalmayı çok istediğini ancak nihai kararın yönetime bağlı olduğunu belirtti. Goal.com'un haberine göre haber veriliyor.

Şu an 34 yaşında olan deneyimli kaleci, dünya futbolunun en güçlü isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Madrid ekibiyle mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar sürüyor. Sekiz yıl önce Londra'dan İspanya'nın başkentine taşınan futbolcu, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini vurguladı.

Gelecek ve kulüp yönetiminin kararı

Thibaut Courtois verdiği röportajda, kariyerini tam olarak Real Madrid'de noktalamanın en büyük hedefi olduğunu gizlemedi. "Her şey kulübün ne istediğine bağlı. Kararlarına her zaman saygı duyarım. Umarım 4 veya 5 yıl sonra kariyerimi tam burada bitiririm. Bu benim hayalim", dedi Belçikalı kaleci.

Bununla birlikte Courtois, modern futbolun acımasız kurallarının da farkında. 34 yaşındaki futbolcu, takımlarda kuşak değişiminin doğal bir süreç olduğunu ancak mevcut formunun hala birkaç yıl daha üst düzeyde oynamasına izin verdiğini hissediyor. Sözlerine göre, kulübün uzun vadeli planları onun kaderini belirleyecek.

Zorluklardan kahramanlığa

Courtois'nın Real Madrid'deki yolu kolay olmadı. İlk sezonlarında taraftarlar ve uzmanlar tarafından eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak zamanla takımın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Özellikle 2022 Şampiyonlar Ligi finalindeki kahramanlıkları, onu kulüp tarihinin en büyük kalecileri arasına soktu.

Bu sezon da Thibaut Courtois istikrarlı oyununu sergilemeye devam ediyor. La Liga'daki 32 maçta sahaya çıkması ve 2026 Dünya Kupası'na yönelik güven veren performansı, onun hala dünyanın bir numaralı kalecilerinden biri olduğunu kanıtladı.

Eğer Courtois kendi söylediği gibi 5 yıl daha beyaz formayla sahaya çıkarsa, 39 yaşına kadar Real Madrid'i savunan az sayıdaki efsanevi futbolcu arasına katılacak. Bu durum, kaleciden sadece yetenek değil, aynı zamanda yüksek düzeyde disiplin ve fiziksel hazırlık gerektiriyor.

Real MadridThibaut CourtoisFutbolTransferlerLa Liga
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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