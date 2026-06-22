Tarih Yenilendi: Messi Dünya Kupası Tarihinin Tüm Zamanların Gol Kralı Oldu (Video)

·8·Spor
Tarih Yenilendi: Messi Dünya Kupası Tarihinin Tüm Zamanların Gol Kralı Oldu (Video)

Dünya Kupası'nın 2. turunda karşı karşıya gelen Arjantin ve Avusturya milli takımları arasındaki mücadele, futbol tarihine altın harflerle kazındı. Milyonlarca taraftarın beklediği o tarihi an gerçekleşti: Efsanevi Lionel Messi, Avusturya ağlarını sarsarak dünya futbolunda yeni bir sayfa açtı!

Maçın ilk yarısının skorunu belirleyen tek gol

Arjantin milli takımı, oldukça çekişmeli geçen bu mücadelede kritik bir gol bulmayı başardı. Oyunun kaderini ve futbol kroniklerini değiştiren o gol, maçın 38. dakikasında Leo Messi tarafından kaydedildi.

Dünya Kupası | 2. Tur Arjantin — Avusturya 1:0 ⚽️ Gol: Messi, 38'

Miroslav Klose'nin rekoru kırıldı!

Bu gol, Messi'yi Dünya Kupaları tarihinin zirvesine taşıdı:

  • Tüm zamanların rekor sahibi: 38 yaşındaki forvet, Dünya Kupaları'ndaki 17. golünü kutladı ve turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

  • Tarihi geçiş: Bu istatistikle Messi, uzun süre 16 golle rekoru elinde tutan eski Alman forvet Miroslav Klose'yi geride bıraktı.

Bu Dünya Kupası'nda da golcü performansı

Lionel Messi, Kuzey Amerika'daki bu turnuvada da müthiş bir tempoda ilerliyor. Avusturya kalesine gönderdiği top, bu şampiyonadaki 4. golü olarak kayıtlara geçti. Hatırlatmak gerekirse Leo, ilk turda Cezayir milli takımına karşı oynanan maçta harika bir hat-trick yapmıştı.

Yaşına rağmen yeşil sahada mucizeler yaratmaya devam eden 38 yaşındaki kaptan, Arjantin'i şampiyonluk unvanını korumaya doğru güvenle taşıyor!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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