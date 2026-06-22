Call of Duty: Black Ops Klasik Oyunları PlayStation Konsollarına Dönüyor

·2·Teknoloji
Call of Duty: Black Ops Klasik Oyunları PlayStation Konsollarına Dönüyor

Video oyun endüstrisinin en popüler serilerinden biri olan Call of Duty'nin efsanevi Black Ops ve Black Ops 2 bölümleri, modern PlayStation konsollarında yer alacak. Treyarch stüdyosu, bu klasik projeleri bu yılın Temmuz ayında yeni platformlara getirmeyi planladığını doğruladı. Bu, uzun yıllardır yalnızca eski nesil cihazlarda veya sınırlı olarak kişisel bilgisayarlarda kalan oyun hayranları için büyük bir haber oldu. Ixbt.com haber veriyor.

Ancak, olumlu haberlerin ardından oyun topluluğunda hararetli tartışmalar başladı. Bunun temel nedeni, Activision yayıncısı tarafından belirlenen beklenmedik yüksek fiyat politikasıdır. Sızan bilgilere ve dijital mağazalardaki güncellemelere göre, her bir oyunun temel versiyonu yaklaşık 40 dolar civarında fiyatlandırılabilir. Bu, on yılı aşmış projeler için oldukça yüksek bir rakam olarak kabul ediliyor.

Fiyatlar ve ek içerik sorunu

Durumu daha da karmaşık hale getiren nokta, oyunların tam deneyimini yaşamak için ek DLC paketlerinin satın alınmasının gerekliliğidir. Her bir DLC için 10 dolar, sezonluk abonelikler (Season Pass) için ise yaklaşık 30 dolar civarında bir fiyat belirlenmesi bekleniyor. Eğer kullanıcı her iki oyunu tüm ek paketleriyle birlikte satın almak isterse, toplam maliyet 160 dolara yaklaşabilir.

ixbt.com verilerine göre, burada bahsedilen grafiklerin tamamen yenilendiği bir remake veya remaster değil, basit bir port işlemidir. Yani oyunlar modern sistemlere uyumlu hale getirilse de, görsel görünümleri ve mekanikleri PlayStation 3 ve Xbox 360 dönemindeki gibi kalacaktır. Bu durum, modern AAA projelerinin bile genellikle bu kadar yüksek fiyatlarla satılmadığı göz önüne alındığında, oyuncuların haklı tepkilerine neden oluyor.

Topluluğun tutumu ve beklentiler

Oyuncu topluluğu, Activision şirketini 2010'ların başındaki monetizasyon modelini günümüzün yüksek fiyatlarıyla geri getirmekle suçluyor. Eleştirmenler, kullanıcıların yüksek fiyat karşılığında ne yenilenmiş sunuculara ne de teknik olarak geliştirilmiş bir ürüne sahip olacaklarını belirtiyor. Bu durum, daha çok nostalji duygusu üzerinden kazanç elde etme girişimi olarak değerlendiriliyor.

Buna rağmen, Black Ops ve Black Ops 2 bölümleri, harika hikayeleri ve çok oyunculu (multiplayer) modlarıyla Call of Duty tarihinin en başarılı oyunları olarak kabul ediliyor. Bu klasik bölümlerin geri dönüşü birçok oyuncu için ilgi çekici olabilir, ancak fiyat meselesinin bölgesel talebi önemli ölçüde etkileyeceği kesin.

Bu sürümler Activision için bir nevi test görevi görecek. Eğer projeler ticari açıdan başarıya ulaşırsa, şirket gelecekte diğer eski bölümleri de benzer bir formatta yeniden piyasaya sürebilir. Şimdilik hayranlar, Temmuz ayındaki resmi çıkışı ve nihai fiyatların açıklanmasını bekliyorlar.

Call Of DutyPlayStationActivisionTreyarchVideo Oyunları
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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