J Grubunda Süper Kapışma! Son Şampiyon Argentina, Avusturya Karşısında

·1·Spor
J Grubunda Süper Kapışma! Son Şampiyon Argentina, Avusturya Karşısında

Dünya Kupası grup aşamasının 2. tur maçları en heyecanlı noktasına ulaştı. Bugün milyonlarca futbolsever "J" grubundaki gerçek merkez maçı bekliyor.

İlk turda galip gelerek hanelerine 3 puan yazdıran grup liderleri — son dünya şampiyonu Argentina ve güçlü, hırslı Avusturya milli takımları karşı karşıya geliyor. Bu maçtaki üç puan, takımlardan birine bir üst tura çıkma biletini erkenden getirebilir.

Maç hakkında önemli bilgiler:

  • Turnuva: Dünya Kupası 2026, J Grubu, 2. Tur

  • Karşılaşma: Argentina — Avusturya

  • Tarih ve Yer: 22 Haziran, Arlington

  • Başlama Saati: Taşkent saati ile 22:00da

Takımların ilk 11'leri belli oldu!

Her iki milli takım da bu kritik maça en güçlü kadrolarıyla çıkıyor. Sahada Lionel Messi ve David Alaba gibi dünya yıldızlarının kapışmasına tanık olacağız:

  • Argentina: E. Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina, Fernandes, Mac Allister, De Paul, Almada, Lautaro Martinez, Messi.

  • Avusturya: A. Schlager, Alaba, Danso, Posch, K. Schlager, Wanner, Gregorich, Sabitzer, Seiwald, Laimer, Schmid.

Gruptaki ikinci mücadele: Dönüş yok!

Grubun ikinci maçında ise ilk turda fırsatı kaçıran ve henüz puan alamayan Ürdün (0) ve Cezayir (0) milli takımları güçlerini çarpıştıracak. Turnuvadaki yolculuğuna devam etmek isteyen bu iki temsilci için de bu mücadele hayati önem taşıyor.

Bizi gerçek bir futbol şöleni bekliyor, favori takımlarınızı desteklemeye devam edin!

ArjantinAvusturyaLionel MessiDavid AlabaArlington
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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