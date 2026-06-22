Messi için rekor heykel: Arjantin'de 26 metrelik dev anıt açıldı

·101·Dünya
Messi için rekor heykel: Arjantin'de 26 metrelik dev anıt açıldı

Arjantin'de futbol efsanesi Lionel Messi onuruna dünyanın en yüksek heykeli açıldı. Sekiz kez "Altın Top" sahibi ve dünya şampiyonu olan futbolcu için inşa edilen bu heykel, boyutlarıyla dikkat çekiyor.

Heykelin yüksekliği 26 metre, toplam ağırlığı ise 70 ton. Tasarımı ünlü heykeltıraş Aldo Berois tarafından geliştirilen proje, kısa sürede taraftarlar arasında büyük ilgi uyandırdı.

İlginç olan şu ki, bu yıl haziran ayının başlarında Kalküta şehrinde dikilen 21 metrelik Messi heykeli, şiddetli rüzgarlar nedeniyle güvenlik endişeleri sonucu yıkılmıştı. Bu nedenle Arjantin'deki yeni heykelin çok daha sağlam ve titizlikle inşa edildiği vurgulanıyor.

Bilgi olarak, 38 yaşındaki Messi 2023 yılından beri "Inter Miami" forması giyiyor. Avrupa'daki kariyeri boyunca "Barcelona" ve "Paris Saint-Germain" takımlarında oynayarak birçok başarı elde etti.

Yeni heykel ise onun futbol tarihindeki yerinin ne kadar devasa olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Lionel MessiArjantinInter MiamiBarcelonaParis Saint-Germain
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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