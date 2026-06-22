SpaceX Tarihi Rekoru Tazeledi: Şirket Tüm İnsanlıktan Daha Fazla Uydu Fırlattı

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketi, uzay keşfi konusunda bir başka şaşırtıcı başarıya imza attı. Son verilere göre, şirket tarafından uzaya gönderilen araçların sayısı, 1957'den beri tüm insanlığın gerçekleştirdiği toplam fırlatma sayısını geride bıraktı. Bu, sadece özel sektör için değil, tüm dünya kozmonotik tarihi için devasa bir dönüm noktasıdır. Ixbt.com haber veriyor.

Eski uzay sektörü yöneticisi ve yatırımcı Kristian Kyle'ın hesaplamalarına göre, 12 Haziran itibarıyla SpaceX yörüngeye toplam 15 262 araç çıkardı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, uzay çağının başlangıcından bu yana dünyadaki diğer tüm ülkeler ve kuruluşlar tarafından fırlatılan nesnelerin toplam sayısı 15 138'dir. Böylece tek bir özel şirket, uzaydaki faaliyetler açısından tüm dünyayı geride bırakmayı başardı.

Başarısızlıktan Mutlak Liderliğe

Bugünkü zafer dolu sonuçlara rağmen, SpaceX'in yolu kolay olmadı. 2002 yılında kurulan şirketin ilk adımları oldukça zorluydu: Falcon 1 roketinin ilk üç uçuşu felaketle sonuçlandı. Elon Musk'ın itiraf ettiği gibi, eğer dördüncü deneme de başarısız olsaydı, şirket finansal kriz nedeniyle kapanabilirdi. Ancak 2008 yılında Falcon 1 başarıyla yörüngeye oturdu ve bu yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Şu anda şirketin ana gücü Falcon 9 roketidir. 2010 yılında piyasaya sürülen bu yeniden kullanılabilir roket, uzaya yük taşıma maliyetlerini keskin bir şekilde düşürdü. Sadece 2025 yılında Falcon 9 ile 165 uçuş yapılması planlanıyor ki bu, sektörde görülmemiş bir yoğunluktur.

Starlink – Temel Büyüme İtici Gücü

SpaceX'in bu kadar büyük bir farkla liderliğe yükselmesinin temel nedeni, küresel uydu iletişim sistemi Starlink'tir. Şirketin gerçekleştirdiği uçuşların yaklaşık yüzde 75'i doğrudan bu ağın genişletilmesine yöneliktir. Astrofizikçi Jonathan McDowell'in verilerine göre, 18 Haziran itibarıyla yörüngeye 12 318 Starlink uydusu yerleştirildi.

Şirket bununla durmaya niyetli değil. Gelecekte Starlink filosunun 40 bin araca ulaşması bekleniyor. Bu durum, dünyanın en uzak noktalarında bile yüksek hızlı internet kullanım imkanı yaratacaktır. Özbekistan gibi denize erişimi sınırlı olan ve küresel omurga ağlara bağımlı ülkeler için bu tür uydu teknolojileri, iletişim stabilitesini sağlamada kritik öneme sahiptir.

Gelecek Planları: Starship ve Yapay Zeka

Elon Musk'ın hırsları sadece internetle sınırlı değil. Yakın zamanda uzaya bir milyon kadar veri merkezi (data-center) yerleştirme planını açıkladı. Bu, SpaceX'i sadece bir roket operatöründen, AI pazarının büyük bir oyuncusuna dönüştürecektir. Bu planların hayata geçirilmesinde dünyanın en güçlü roketi olan Starship temel rol oynayacaktır.

Şu anda test edilen Starship, tamamen yeniden kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve yılda binlerce uçuş gerçekleştirebilir. ixbt.com haberine göre, bu teknoloji sadece Dünya yörüngesi için değil, Ay ve Mars'ın kolonizasyonunda da belirleyici bir faktör olacaktır. SpaceX'in mevcut rekoru, insanlığın uzaydaki yeni ve daha kapsamlı genişlemesi için bir temel görevi görmektedir.