Amazon, yapay zeka tabanlı yeni Alexa+ asistanını Hindistan'da test ediyor

·3·Teknoloji
Amazon, yapay zeka tabanlı yeni Alexa+ asistanını Hindistan'da test ediyor

Amazon, üretken yapay zeka teknolojisiyle güçlendirilmiş yeni Alexa+ sesli asistanının erişimini genişletmeye devam ediyor. TechCrunch'ın haberine göre, teknoloji devi artık bu akıllı sistemi Hindistan pazarında, özellikle Hintçe destekleyen versiyonunu beta testine tabi tutmaya başladı. Techcrunch.com haberi veriyor.

Şirket, Hintli kullanıcıların bir kısmına özel davetiyeler göndererek onları yeni Alexa+ deneyimini denemeye çağırıyor. Bu program kapsamında kullanıcılar, sistemin Hintçe konuşmayı anlaması, yerel telaffuz özellikleri ve iletişim kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olacak. Amazon temsilcileri, beta sürümünde hatalar olabileceği, bilgilerin bazen yanlış sunulabileceği veya yerel kelimelerin yanlış telaffuz edilebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yerel pazar ve dil özellikleri

Hindistan, ülkede 600 milyondan fazla kişinin Hintçe konuşması nedeniyle Amazon için stratejik açıdan önemli bir bölgedir. Şirket, sadece saf Hintçeyi değil, aynı zamanda Hintçe ve İngilizcenin karıştığı (code-mixed) günlük konuşma tarzını da benimsemeyi hedefliyor. Bu, kullanıcıların yapay zeka ile daha doğal bir iletişim kurmasına olanak tanıyacak.

Hatırlatmak gerekirse, Amazon sesli asistanını Hindistan pazarına ilk kez 2017 yılında İngilizce ile getirmiş, 2019 yılında ise Hintçe eklenmişti. Yeni nesil Alexa+ ise basit komutları yerine getirmenin ötesinde, karmaşık sohbetleri sürdürme ve kullanıcı taleplerine yaratıcı yaklaşma yeteneğine sahip.

Küresel genişleme ve kullanım koşulları

Amazon, Alexa+ projesini ilk kez 2025 yılında duyurmuştu ancak genel kullanıma sunulması beklenenden daha yavaş ilerliyor. ABD'deki tüm kullanıcılar bu güncellemeyi bu yılın Şubat ayından itibaren kullanmaya başladılar. Şu anda sistem Birleşik Krallık, Kanada, Brezilya, Meksika, İtalya ve Almanya gibi ülkelerde de yerel bağlama uyarlanmış şekilde yayına alındı.

Finansal açıdan Amazon, bu hizmeti Prime abonelerine ücretsiz olarak sunuyor. Prime üyesi olmayan diğer kullanıcıların ise güncellenmiş ve genişletilmiş özelliklere sahip sesli asistandan yararlanmak için aylık ödeme yapmaları gerekecek. Hizmetin Hindistan'da tam olarak ne zaman devreye gireceği henüz resmi olarak açıklanmadı.

AmazonAlexa+Yapay ZekaHindistanTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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