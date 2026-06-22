Anthropic, Claude Kullanıcılarından Kimlik Belgesi İsteyebilir

Yapay zeka alanındaki öncü şirketlerden biri olan Anthropic, Claude chatbot kullanıcıları için yeni gereksinimler getiriyor. Şirketin güncellenen gizlilik politikasına göre, artık bazı kullanıcılardan yaş ve kimliklerini doğrulamak için devlet tarafından verilmiş resmi belgeler yüklemeleri istenebilir. Bu önlem, yapay zeka güvenliğini sağlamak ve dolandırıcılıkla mücadele etmek yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın haberine göre, yeni kuralların 8 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Anthropic temsilcilerinin açıklamasına göre, belge talep süreci tüm kullanıcıları kapsamayacak; yalnızca şüpheli faaliyetlerde bulunan veya hesapları engellenme riski taşıyan kişilere uygulanacak. Bu, kullanıcılara hesaplarını tamamen kaybetmeden itiraz yoluyla geri alma imkanı tanıyacak.

Biyometrik Veriler ve Güvenlik Önlemleri

Belge doğrulama süreci sadece pasaport veya ehliyetin taranmış kopyasını değil, aynı zamanda kullanıcının selfie fotoğrafını veya videosunu da içerecek. Şirket, bu veriler temelinde bir yüz geometrisi şablonu oluşturacak. Belirtmek gerekir ki, ABD'nin bazı eyaletlerinde bu tür veriler yasayla korunan biyometrik veri kategorisine girmektedir. Anthropic, bu önlemleri hizmet şartlarının ihlalini, dolandırıcılığı ve yasa dışı faaliyetleri önlemek için gerekli görmektedir.

Şirket sözcüsü Michael Aciman ve üst düzey yönetici Thariq Shihpar'a göre, bu yenilik kullanıcıların çok küçük bir kısmını etkileyecek. Ancak Anthropic'in her ay on milyonlarca aktif kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde, bu "küçük kısım" bile önemli rakamlara ulaşabilir. Şirket şu ana kadar kaç kişiden belge isteneceği konusunda kesin bir istatistik açıklamadı.

Siyasi Baskılar ve Düzenleme Meseleleri

Bu değişiklikler, ABD'de devlet kurumları ve teknoloji devleri arasındaki ilişkilerin gerildiği bir dönemde gerçekleşiyor. Özellikle Beyaz Saray ve Anthropic arasında siber güvenlik modelleri ve yapay zekaya erişim hakları konusunda anlaşmazlıklar mevcut. Bazı analistlere göre şirket, kullanıcıları daha sıkı denetleyerek hükümetin güvenlik taleplerini karşılamaya ve düzenleyici kurumlarla ilişkilerini yumuşatmaya çalışıyor.

Bu gelişme Özbekistanlı kullanıcılar için de güncel bir önem taşıyor. Claude gibi güçlü sinir ağlarını kullanırken kişisel verilerin gizliliği konusu ön plana çıkıyor. Eğer sistem kullanıcının hareketlerini şüpheli bulursa, uluslararası pasaport ile kimlik doğrulaması talep edilebilir. Bu durum, küresel teknoloji platformlarında anonimlik döneminin yavaş yavaş sona erdiğine işaret ediyor.

Özetle, Anthropic tarafından getirilen bu mekanizma, yapay zeka dünyasında sorumluluğu artırmaya hizmet ediyor. Her ne kadar bu durum kullanıcıların kişisel veri güvenliği konusunda sorular doğursa da, şirket bunu hizmet kalitesini korumanın ve yasa dışı kullanımı sınırlamanın tek yolu olarak sunuyor.