Anthropic, Claude Kullanıcılarından Kimlik Belgesi İsteyebilir

·29·Teknoloji
Anthropic, Claude Kullanıcılarından Kimlik Belgesi İsteyebilir

Yapay zeka alanındaki öncü şirketlerden biri olan Anthropic, Claude chatbot kullanıcıları için yeni gereksinimler getiriyor. Şirketin güncellenen gizlilik politikasına göre, artık bazı kullanıcılardan yaş ve kimliklerini doğrulamak için devlet tarafından verilmiş resmi belgeler yüklemeleri istenebilir. Bu önlem, yapay zeka güvenliğini sağlamak ve dolandırıcılıkla mücadele etmek yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın haberine göre, yeni kuralların 8 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Anthropic temsilcilerinin açıklamasına göre, belge talep süreci tüm kullanıcıları kapsamayacak; yalnızca şüpheli faaliyetlerde bulunan veya hesapları engellenme riski taşıyan kişilere uygulanacak. Bu, kullanıcılara hesaplarını tamamen kaybetmeden itiraz yoluyla geri alma imkanı tanıyacak.

Biyometrik Veriler ve Güvenlik Önlemleri

Belge doğrulama süreci sadece pasaport veya ehliyetin taranmış kopyasını değil, aynı zamanda kullanıcının selfie fotoğrafını veya videosunu da içerecek. Şirket, bu veriler temelinde bir yüz geometrisi şablonu oluşturacak. Belirtmek gerekir ki, ABD'nin bazı eyaletlerinde bu tür veriler yasayla korunan biyometrik veri kategorisine girmektedir. Anthropic, bu önlemleri hizmet şartlarının ihlalini, dolandırıcılığı ve yasa dışı faaliyetleri önlemek için gerekli görmektedir.

Şirket sözcüsü Michael Aciman ve üst düzey yönetici Thariq Shihpar'a göre, bu yenilik kullanıcıların çok küçük bir kısmını etkileyecek. Ancak Anthropic'in her ay on milyonlarca aktif kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde, bu "küçük kısım" bile önemli rakamlara ulaşabilir. Şirket şu ana kadar kaç kişiden belge isteneceği konusunda kesin bir istatistik açıklamadı.

Siyasi Baskılar ve Düzenleme Meseleleri

Bu değişiklikler, ABD'de devlet kurumları ve teknoloji devleri arasındaki ilişkilerin gerildiği bir dönemde gerçekleşiyor. Özellikle Beyaz Saray ve Anthropic arasında siber güvenlik modelleri ve yapay zekaya erişim hakları konusunda anlaşmazlıklar mevcut. Bazı analistlere göre şirket, kullanıcıları daha sıkı denetleyerek hükümetin güvenlik taleplerini karşılamaya ve düzenleyici kurumlarla ilişkilerini yumuşatmaya çalışıyor.

Bu gelişme Özbekistanlı kullanıcılar için de güncel bir önem taşıyor. Claude gibi güçlü sinir ağlarını kullanırken kişisel verilerin gizliliği konusu ön plana çıkıyor. Eğer sistem kullanıcının hareketlerini şüpheli bulursa, uluslararası pasaport ile kimlik doğrulaması talep edilebilir. Bu durum, küresel teknoloji platformlarında anonimlik döneminin yavaş yavaş sona erdiğine işaret ediyor.

Özetle, Anthropic tarafından getirilen bu mekanizma, yapay zeka dünyasında sorumluluğu artırmaya hizmet ediyor. Her ne kadar bu durum kullanıcıların kişisel veri güvenliği konusunda sorular doğursa da, şirket bunu hizmet kalitesini korumanın ve yasa dışı kullanımı sınırlamanın tek yolu olarak sunuyor.

AnthropicClaudeYapay ZekaGüvenlikTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Google DeepMind ve A24 İş Birliği: Hollywood'da Yapay Zeka Dönemi BaşlıyorGoogle DeepMind ve A24 İş Birliği: Hollywood'da Yapay Zeka Dönemi BaşlıyorDün, 23:55Honor ultra dayanıklı X80 Pro Max akıllı telefonu tanıttı: 11 000 mAh batarya ve rekorHonor ultra dayanıklı X80 Pro Max akıllı telefonu tanıttı: 11 000 mAh batarya ve rekorDün, 23:52SpaceX Tarihi Rekoru Tazeledi: Şirket Tüm İnsanlıktan Daha Fazla Uydu FırlattıSpaceX Tarihi Rekoru Tazeledi: Şirket Tüm İnsanlıktan Daha Fazla Uydu FırlattıDün, 23:28Call of Duty: Black Ops Klasik Oyunları PlayStation Konsollarına DönüyorCall of Duty: Black Ops Klasik Oyunları PlayStation Konsollarına DönüyorDün, 22:55Amazon, yapay zeka tabanlı yeni Alexa+ asistanını Hindistan'da test ediyorAmazon, yapay zeka tabanlı yeni Alexa+ asistanını Hindistan'da test ediyorDün, 22:51NVIDIA Yapay Zeka ile Evrenin Sırlarını Keşfetmeyi 15 Bin Kat HızlandırdıNVIDIA Yapay Zeka ile Evrenin Sırlarını Keşfetmeyi 15 Bin Kat HızlandırdıDün, 22:23
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı