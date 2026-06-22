Lionel Messi Dünya Kupası Tarihinin En Golcü Oyuncusu Oldu

Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi, futbol dünyasında yeni bir büyük başarıya imza atarak Dünya Kupası tarihinin tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını kazandı. Dallas şehrinde oynanan G Grubu mücadelesinde Avusturya'ya karşı Inter Miami yıldızı tarihi golünü atmayı başardı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

39 yaşına girmek üzere olan efsanevi forvet, bu golle birlikte Dünya Kupaları'ndaki toplam gol sayısını 17'ye çıkardı. Böylece, Alman Miroslav Klose tarafından kırılan ve 2014'ten beri korunan 16 gollük rekoru yenilemiş oldu. Goal.com'un haberine göre Lionel Messi, turnuvaya yüksek bir formla başladı ve Cezayir maçındaki hat-trick'i ile rekorun eşiğine gelmişti.

Penaltı Talihsizliği ve İrade

Tarihi sonucun alındığı maç Messi için kolay geçmedi. Karşılaşmanın ilk dakikalarında VAR sistemi yardımıyla Arjantin lehine penaltı kararı verildi. Ancak sekiz kez "Altın Top" sahibi olan yıldız, 12 pasdan topu dışarı göndererek kalenin sol direğini hedefledi. Bu durum stadyumdaki binlerce taraftarı şaşkına çevirdi.

Opta analizlerine göre, bu hatanın ardından Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde hem en çok penaltı kullanan (7 kez) hem de en çok penaltı kaçıran (3 kez) futbolcu olarak kayıtlara geçti. Buna rağmen, mental olarak düşmeden maç boyunca ustalığını sergiledi ve sonunda amacına ulaştı.

Yeni Hedeflere Doğru

Gol krallığı rekorunun yanı sıra Messi, Kuzey Amerika'daki turnuvada diğer istatistiklerde de liderliğe oynuyor. Şu anda asist sayısı bakımından efsanevi vatandaşı Diego Maradona ile eşit durumda. Gelecek maçlarda bu rekoru da geliştirme imkanı bulunuyor.

Lionel Messi 40 yaşına yaklaşmasına rağmen, Albiceleste üzerindeki etkisi ve oyun seviyesi azalmadı. Bu başarısı, modern futbolda yaşın sadece bir sayı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Arjantin Milli Takımı, kaptanının liderliğinde turnuvanın ana favorilerinden biri olmaya devam ediyor.

Bu rekor sadece Messi için değil, tüm futbol dünyası için büyük önem taşıyor. Miroslav Klose'nin on yıl boyunca koruduğu zirvenin aşılması, Lionel Messi'nin tüm zamanların en iyi futbolcusu olarak konumunu daha da güçlendirdi.