New York Metrosunda Özbekistan Vagonu

Dünya Kupası günlerinde New York metrosunda sıra dışı ve dikkat çekici bir girişim gerçekleştirildi; vagonlardan biri Özbekistan bayrağı renklerine büründürüldü.

ABD'nin en kalabalık ve büyük şehirlerinden biri olan New York'ta hayata geçirilen bu proje, sadece yerel halkın değil, orada yaşayan Özbeklerin ve taraftarların da ilgisini çekti. Sosyal medyada paylaşılan video ve fotoğraflar, bu girişime olan ilgiyi daha da artırdı.

Bu tasarım, Özbekistan millî takımına gösterilen saygı ve desteğin bir sembolü olarak değerlendiriliyor. Özellikle Dünya Kupası kapsamında ülkemizin adının uluslararası arenada daha geniş yankı bulması, taraftarlar için ayrı bir gurur kaynağı oluyor.

Bu tür girişimler, Özbekistan markasının dünya sahnesinde giderek daha fazla görünür hale geldiğinin bir göstergesidir.