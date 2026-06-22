Messi'nin talihsiz serisi: Üst üste 3. Dünya Kupası'nda penaltı kaçırdı (video)

2026 Dünya Kupası grup aşamasının 2. maçında karşı karşıya gelen Arjantin ve Avusturya milli takımları arasındaki mücadele beklenmedik bir dramayla başladı. Maçın henüz ilk dakikalarında Arjantinli taraftarlar heyecandan saçlarını başlarını yoldu; takım kaptanı Lionel Messi 11 metreden şanssız bir an yaşadı.

Avusturya maçındaki talihsiz an

Maçın henüz 7. dakikasında Arjantin milli takımı, rakip ceza sahası içinde bir penaltı kazandı. Topun başına, her zamanki gibi büyük tecrübeye sahip 38 yaşındaki Lionel Messi geçti.

Leo, topu favori sol ayağıyla kalenin sağ alt köşesine gönderdi. Ancak bu kez vuruş ideal olmadı ve top direğin yanından dışarı çıktı. Kaptanın bu hatası maçın tansiyonunu daha da yükseltti.

Üst üste üçüncü Dünya Kupası'ndaki "talihsiz gelenek"

Bu başarısızlık sadece sıradan bir pozisyon değil, aynı zamanda Messi'nin Dünya Kupaları tarihindeki kendine has negatif rekorunu güncelliyor. Tarihe göz attığımızda, Arjantin liderinin üst üste üçüncü Dünya Kupası'nda penaltıyı gole çeviremediğini görüyoruz:

2018 Dünya Kupası (İzlanda'ya karşı): Rusya'nın yeşil sahalarında düzenlenen turnuvada Messi, İzlanda milli takım kalecisinin engelini aşamamıştı.

2022 Dünya Kupası (Polonya'ya karşı): Katar'daki şampiyonluk turnuvasında da Leo, grup aşamasındaki Polonya maçında 11 metreden gol atamadı.

2026 Dünya Kupası (Avusturya'ya karşı): İşte, 2026 Kuzey Amerika Dünya Kupası'nda da aynı talihsiz senaryo tekrarlandı ve Messi bir kez daha fırsatı değerlendiremedi.

Futbol dünyası, dünyanın en büyük futbolcularının bile bu tür psikolojik baskılardan ve beklenmedik hatalardan muaf olmadığını bir kez daha gördü. Ancak bu başarısızlık, Messi'nin büyüklüğüne asla gölge düşüremez!