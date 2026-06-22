Arjantin-Avusturya maçında Messi golü attı

·3·Spor
Arjantin-Avusturya maçında Messi golü attı

2026 Dünya Kupası G Grubu'nda yer alan Arjantin ve Avusturya milli takımları arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi. Arjantin soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti. İlk yarının tek golü 38. dakikada Lionel Messi tarafından kaydedildi.

Arjantin ilk 45 dakikada topa daha fazla hakim oldu. Takımın topa sahip olma oranı yüzde 60 olurken, Avusturya'da bu rakam yüzde 40'ta kaldı. Arjantinliler 285 pas deneyip bunların yüzde 92'sini isabetli tamamladı. Avusturya ise 185 pas yaptı ve pas isabet oranı yüzde 82 oldu.

Şut sayısı bakımından da Arjantin önde. Takım rakip kaleye üç kez şut çekti, bunlardan biri isabetliydi ve golle sonuçlandı. Avusturya iki kez şut çekmesine rağmen kaleye isabetli vuruş yapamadı.

Avusturya ilk yarıda iki kez korner kullandı, Arjantin ise hiç korner kullanamadı. Arjantinli futbolcular sekiz kez faul yaparken, Avusturya'nın dört faulü bulunuyor. Avusturya'dan bir futbolcu sarı kart gördü. Kırmızı kart çıkmadı.

İlk yarının ardından Arjantin'in galibiyet ihtimali yüzde 80 olarak değerlendiriliyor. Beraberlik ihtimali yüzde 15, Avusturya galibiyeti ise yüzde 5 olarak belirlendi.

Canlı tabloya göre Arjantin, iki maç sonunda altı puanla G Grubu'nda birinci sırada yer alıyor. Avusturya ise üç puanla ikinci sıradaki yerini koruyor.

ArgentinaAustriaLionel MessiWorld CupGroup G
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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