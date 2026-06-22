NVIDIA Yapay Zeka ile Evrenin Sırlarını Keşfetmeyi 15 Bin Kat Hızlandırdı

·25·Teknoloji
NVIDIA Yapay Zeka ile Evrenin Sırlarını Keşfetmeyi 15 Bin Kat Hızlandırdı

NVIDIA şirketi, bilimsel hesaplamalar alanında devrim niteliğinde değişikliklere yol açan yeni yazılım araçlarını tanıttı. Hamburg'da düzenlenen ISC 2026 konferansında sergilenen bu teknolojiler; astronomi, yüksek enerji fiziği ve malzeme bilimi gibi karmaşık alanlarda veri işleme hızını birkaç bin kat artırma imkanı sağlıyor. Bu keşifler sadece zaman tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda daha önce insanlığın gözünden kaçan evren sinyallerinin tespit edilmesine yardımcı oluyor. Ixbt.com'un haberine göre belirtiliyor.

Yeni geliştirmeler arasında en dikkat çekeni cuPhoton paketi olup, teleskoplar ve röntgen cihazlarından elde edilen çok boyutlu verilerle çalışmak üzere tasarlanmıştır. ixbt.com verilerine göre, NVIDIA GB200 NVL72 sistemlerinde astronomik dosyaların yükleme ve okuma hızı 14.900 kat artmıştır. Sinyal analizi ise 32 adet Grace Blackwell süper çipleri yardımıyla 8.400 kat daha hızlı gerçekleştirilmektedir. Bu teknoloji, Vera Rubin Gözlemevi tarafından yürütülen milyarlarca galaksiyi görüntüleme projesinde belirleyici bir rol oynamaktadır.

Evren ve Parçacık Fiziği: Kayıp Sinyaller Geri Dönüyor

Bir diğer önemli yenilik ise, bilimsel sensörlerden gelen devasa veri akışının gerçek zamanlı olarak iletilmesini sağlayan DAQIRI kütüphanesidir. Normalde geleneksel sistemler, bellek kısıtlamaları nedeniyle verilerin bir kısmını silmek zorunda kalır. Ancak CERN uzmanlarıyla iş birliği içinde geliştirilen A-GHOST projesi, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'ndaki ATLAS deneyi verilerini yapay zeka yardımıyla analiz etmeye başladı. Daha önce olayların yüzde 99'u saklanamadığı için çöpe atılırken, artık AI en nadir sinyalleri, hatta karanlık madde izlerini bile bulabilmektedir.

Kimya ve malzeme bilimi alanında NVIDIA, ALCHEMI platformunu geliştiriyor. Bu sistem, milyonlarca moleküler bileşiğin aynı anda modellenmesine olanak tanıyor. Bu da sırasıyla yeni nesil bataryaların, katalizörlerin ve hatta kozmetik ürünlerin geliştirilme sürecini ciddi şekilde hızlandırıyor. Örneğin, Lila Sciences şirketi ALCHEMI yardımıyla yeni malzemeler arama sürecini 50 kat, manyetik özelliklerin hesaplanmasını ise 30 kat hızlandırmayı başardı.

Teknolojik optimizasyon sonucunda TensorNet modellerinin eğitimi altı kat hızlandı ve bellek tüketimi üç kat azaldı. Bu, bilim insanlarının daha önce haftalar süren hesaplamaları birkaç gün içinde tamamlamasına imkan tanıyor. NVIDIA, hesaplama hızlandırıcılarını sadece bir grafik işlemci değil, modern bilimin evrensel bir aracı haline getirmeyi hedefliyor.

Bu başarılar, Özbekistan gibi bilimsel araştırmalara ve dijital ekonomiye odaklanan ülkeler için de günceldir. NVIDIA teknolojilerindeki bu sıçrama, küresel ölçekte karmaşık bilimsel hipotezlerin test edilme süresini kısaltarak teknolojik ilerlemeyi yeni bir aşamaya taşıyor. Artık insanlık, evrenin en uzak noktalarından gelen zayıf sinyalleri bile "duyma" ve analiz etme imkanına sahip oluyor.

NVIDIAYapay ZekaAstronomiCERNGrace Blackwell
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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