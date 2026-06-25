Jurgen Klopp Teknik Direktörlüğe Dönüş Sinyali Verdi

·39·Spor
Jurgen Klopp Teknik Direktörlüğe Dönüş Sinyali Verdi

Liverpool'un eski teknik direktörü Jurgen Klopp, yakın gelecekte teknik direktörlüğe dönebileceğine dair ilginç açıklamalarda bulundu. Dünyanın en prestijli uzmanlarından biri olarak kabul edilen Alman çalıştırıcı, şu anda Red Bull bünyesinde idari bir görevde olsa da, futbol dünyası onun saha kenarına dönmesini heyecanla bekliyor. Goal.com'un haberine göre,

İtalya'nın prestijli Gazzetta dello Sport gazetesine verdiği röportajda Klopp, gelecek planları ve Real Madrid ile ilgili söylentilere değindi. Gazetecilerin Madrid ekibinden hiç teklif alıp almadığı yönündeki sorusuna oldukça temkinli bir yanıt verdi. Klopp, profesyonel sırları korumak adına bu konudaki soruları geçiştirdi.

Real Madrid ve Teknik Direktörlük Perspektifleri

Real Madrid hakkındaki soruları yanıtlarken Klopp, şu an bu konuyu tartışmanın uygun olmadığını vurguladı. Alman uzman, "Eğer şu an bu soruya cevap verirsem, şimdiye kadar söylediğim her şey boşa gider. Orada Jose var ve her şey yolunda. Bu yüzden yorum yapmayacağım" şeklinde yanıt verdi. Goal.com'un haberine göre, Madrid kulübü Jose Mourinho ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamış durumda.

Buna rağmen, teknik direktörlük kariyerine tamamen nokta koyup koymadığı sorusuna Klopp'un verdiği yanıt birçok kişide umut uyandırdı. "Her gün spor salonunda antrenman yapıyorum... Şakaları bir kenara bırakırsak, zamanla göreceğiz (we'll see)" diye ekledi. Bu sözler, onun üst düzey futbola dönme ihtimalinin hala mevcut olduğunu gösteriyor.

Yeni Görev ve Zengin Deneyim

Jurgen Klopp şu anda Red Bull şirketinin küresel futbol bölümü başkanı olarak görev yapıyor. Ocak 2025'te göreve başlayan uzman; RB Leipzig ve Red Bull Salzburg gibi kulüplerin stratejik gelişimi, scouting sistemi ve teknik direktörlere danışmanlık konularıyla ilgileniyor. Şirketle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor.

Klopp'un teknik direktörlük kariyeri oldukça başarılarla dolu geçti. Borussia Dortmund ile iki kez Bundesliga şampiyonluğu yaşarken, Liverpool ile İngiltere Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarına ulaştı. İşte bu zengin deneyim, onu her top kulüp için hayal edilen bir teknik direktör haline getiriyor.

Klopp'un dönüşü, "gegenpressing" tarzı ve tutkulu teknik direktörlük ekolüyle birçok taraftarı olan Özbekistanlı futbolseverler için de büyük bir haber niteliği taşıyor. Şu an için idari yönetimde olsa da, her açıklaması dünya spor basınının odak noktasında kalmaya devam ediyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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