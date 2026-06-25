Play-off'ta Devrim: FIFA Penaltı Atışları Kuralını Değiştirmek İstiyor

·84·Spor
Play-off'ta Devrim: FIFA Penaltı Atışları Kuralını Değiştirmek İstiyor

Futbol dünyasının en heyecan verici, sinirleri geren ve dramatik anları şüphesiz penaltı atışlarıdır. 2026 Dünya Kupası grup aşaması sona erip ölüm kalım maçları (play-off) başlamak üzereyken, FIFA beklenmedik ve oldukça ciddi bir yenilik hazırlığında.

Edinilen bilgilere göre FIFA, futbol kurallarını belirleyen üst kurul olan Uluslararası Futbol Oyun Kuralları Kurulu (IFAB) ile penaltı atışları düzenlemesini değiştirmek için hızlı görüşmeler yürütüyor. En şaşırtıcı olanı ise, turnuva çoktan başlamış olmasına rağmen, bu değişikliğin tam da bu 2026 Dünya Kupası play-off aşamasında yürürlüğe girebilme ihtimali!

Eski ve Yeni Düzen: Neler Değişecek?

Eğer şimdiye kadar hakemin penaltı atışları öncesinde neden genellikle iki kez yazı tura attığına dikkat etmediyseniz, aşağıdaki tablo ile farkı kolayca anlayabilirsiniz:

Mevcut Düzen (İki Kura)

FIFA'nın Önerdiği Yeni Sistem (Tek Kura)

1. yazı tura atışı: Hangi takımın ilk vuruşu yapacağını (veya seriyi başlatacağını) belirler.

Tek kura: Yazı tura sadece bir kez atılır. Kazanan takımın kaptanı, ilk avantajını seçme hakkına sahip olur.

2. yazı tura atışı: Penaltı atışlarının stadyumdaki hangi kaleye doğru yapılacağını belirler.

Kura galibi ya ilk/ikinci vuruşu yapmayı ya da serinin hangi kalede gerçekleşeceğini seçer. Mağlup tarafa ise kalan seçenek kalır.

Bu sistem neden uygulanıyor?

FIFA temsilcileri, bu değişikliğin penaltı atışlarını daha adil ve stratejik hale getireceğine inanıyor.

Mevcut kurala göre, her iki kurada da şanslı olan takım hem kendi taraftarlarının olduğu kaleyi hem de ilk vuruş imkanını elde ederek rakip üzerinde çok büyük bir psikolojik baskı kurabiliyordu. Yeni sistemde ise kurayı kaybeden takım bile en azından bir önemli seçim hakkına sahip olacak.

Önemli gerçek: Futbol kurallarına resmi değişiklik yapma yetkisi yalnızca IFAB kuruluşuna aittir. Eğer IFAB, FIFA'nın bu girişimini yakın günlerde onaylarsa, 2026 Dünya Kupası play-off mücadelelerinden itibaren futbol tarihindeki yeni kura sistemine tanıklık edeceğiz. Durumu takip etmeye devam edeceğiz!

FIFAUluslararası Futbol Birliği Kurulu2026 Dünya Kupası
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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