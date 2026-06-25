Chelsea'den sürpriz hamle: Londralılar Inter'in gözdesi savunmacıyı 55 milyon euroya transfer ediyor

·71·Spor
Chelsea'den sürpriz hamle: Londralılar Inter'in gözdesi savunmacıyı 55 milyon euroya transfer ediyor

Londra ekibi Chelsea, transfer piyasasında yeni bir sansasyonel anlaşmaya yakın. "The Blues", Inter'in uzun süredir takip ettiği Atalanta yeteneği Marco Palestra transferini kendi lehine sonuçlandırdı. Goal.com'un haberine göre, Londra kulübü 21 yaşındaki savunmacı için 55 milyon euro (yaklaşık 47 milyon sterlin) ödemeye hazır. Goal.com haberi veriyor.

Bu transferin dikkat çekici yanı, Palestra'nın Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso dönemindeki ilk transferi olması bekleniyor. Kulüp resmi olarak teknik direktör değişikliğini açıklamamış olsa da, kaynaklar İspanyol çalıştırıcının bu transfere şahsen onay verdiğini vurguluyor. Palestra'nın çok yönlülüğü ve hem sağ hem de sol kanatta aynı güvenilirlikte oynayabilmesi, Alonso'nun taktik şemalarına tam olarak uyuyor.

Inter akademisinden Atalanta yıldızlığına

Marco Palestra 2005 yılında Milano yakınlarındaki Buccinasco şehrinde doğdu. İlginç olan şu ki, kariyerine Inter akademisinde başladı ancak bir yıl sonra Atalanta gözlemcilerinin dikkatini çekerek Bergamo kulübüne transfer oldu. Başlangıçta sol kanat orta saha olarak görev yapan futbolcu, 2021-22 sezonunda gereklilikler nedeniyle sağ bek pozisyonuna kaydırıldı ve en iyi özelliklerini tam da bu pozisyonda sergiledi.

Geçen sezonu kiralık olarak Cagliari'de geçiren Palestra, Serie A'nın en iyi savunmacılarından biri olarak kabul edildi. Yüksek hızı, hücumlara katılma yeteneği ve savunmadaki disiplinli oyunu Avrupa'nın birçok devi tarafından dikkat çekti. Özellikle genç seviyedeki maçlarda bir sezonda 10 asist yapması, hücum potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunun bir kanıtı.

Neden özellikle Chelsea?

Chelsea yönetimi, son yıllarda genç ve gelecek vaat eden futbolculara yatırım yapma stratejisini sürdürüyor. Palestra gibi modern bir kanat bek oyuncusu, takımın oyun stilini önemli ölçüde güçlendirebilir. Hem üçlü hem de dörtlü savunma şemalarında rahatça hareket edebilmesi, teknik heyet için geniş taktik imkanlar yaratıyor.

Inter uzun süre eski akademisyenini geri getirmeye çalıştı ancak finansal olarak Chelsea'nin teklif ettiği rakamı karşılayamadı. Londralılar müzakereleri hızlandırarak İtalyan kulübünü transfer yarışında geride bırakmayı başardı. Şu anda taraflar sözleşmenin son maddelerini kararlaştırıyor ve önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Bu transfer Serie A için de büyük bir kayıp olabilir, çünkü Palestra İtalyan futbolunun gelecekteki ana yıldızlarından biri olarak görülüyordu. Chelsea için ise bu sadece kadroyu güçlendirmek değil, aynı zamanda rakiplerden yetenekli oyuncuları kapma konusundaki bir başka başarılı hamle oldu.

ChelseaInterAtalantaMarco PalestraTransferler
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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