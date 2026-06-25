Transfer Bombası: Fenerbahçe, Shomurodov İçin 3 Yıldız ve Milyonlar Gözden Çıkardı

Yeni sezonda hem Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefleyen Fenerbahçe, hücum hattını gerçek anlamda patlatmak istiyor! İstanbullular, takımın gol yollarındaki etkinliğini artırmak ve forvet hattındaki rekabeti güçlendirmek için geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol krallığı yarışında öne çıkan vatandaşımız Eldor Shomurodov'u ana transfer hedefi olarak belirledi.

Akılalmaz Teklif: 3 Yıldız + Nakit Para!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Özbek forvete şahsen ilgi gösteriyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Eldor'un adaylığını tamamen onaylamasının ardından, kulüp yönetimi İstanbul Başakşehir için beklenmedik ve çarpıcı bir teklif hazırladı.

Shomurodov'u kadrosuna katmak için Fenerbahçe, aynı anda üç üst düzey futbolcusundan vazgeçmeye hazır:

Cengiz Ünder (Türkiye Milli Takımı oyuncusu)

Çağlar Söyüncü (Türkiye Milli Takımı oyuncusu)

Rodrigo Becão (Brezilyalı deneyimli savunmacı)

Buna ek olarak Aziz Yıldırım, bu üç yıldızın üzerine Başakşehir'i tatmin edecek düzeyde yüklü bir bonservis bedeli daha eklemeyi planlıyor. Fenerbahçe yönetimi, Eldor'u transfer ederek hücumu güçlendirirken, mevcut kadrodaki bazı forvetlerle yolları ayırıp takımı sadeleştirmek istiyor.

Eldor'un fiyatı uçuşa geçti: 5.8 milyondan 15 milyona!

Türkiye'nin saygın sporx.com ve fotomac.com.tr sitelerinin haberine göre Aziz Yıldırım, kulüp başkanlığı seçimleri öncesinde taraftarlarına verdiği sözü tutmak, yani takıma Vedat Muriqi ve Eldor Shomurodov ikilisini getirmek için tüm gücünü seferber etti.

Ancak Başakşehir, golcüsünü kolayca bırakmak istemiyor. Zira Eldor'u Roma'dan transfer etmek için ciddi bir harcama yapmışlardı.

Shomurodov transferi rakamlarla:

Transfer Aşamaları ve Durumu Tutar (Euro) Geçen yazki bir yıllık kiralama bedeli 3 milyon € Roma'dan tamamen satın alma bedeli 2,8 milyon € Başakşehir'in harcadığı toplam tutar 5,8 milyon € Eldor'un Transfermarktüzerindeki güncel değeri 7 milyon € Başakşehir'in talep ettiği yeni rekor fiyat 15 milyon €

Geçtiğimiz sezon rakiplerin kalesine tam 22 gol atan Eldor'un piyasası şu an oldukça hareketli. Başlangıçta forvet için 10 milyon euro isteyen Başakşehir yönetimi, talip sayısının arttığını görünce fiyatı aniden 15 milyon euroya yükseltti.

Müzakereler hafta sonunda başlıyor

Aziz Yıldırım, bu hafta sonunda İstanbul Başakşehir Başkanı Gök셀 Gümüşdağ ile şahsen görüşerek ilk resmi teklifi sunacak.

Ancak Fenerbahçe bu yolda ciddi bir mücadele vermek zorunda kalacak. Çünkü Eldor Shomurodov için Türkiye'nin bir diğer devi Trabzonspor ve Suudi Arabistan kulüplerinden de oldukça cazip ve mali açıdan güçlü teklifler var. Bakalım vatandaşımız yeni sezona hangi dev takımda başlayacak? Güncel haberler için bizi takip etmeye devam edin!