Neymar, 2026 Dünya Kupası'ndaki çıkışının ardından gözyaşlarını tutamadı

Brezilya milli takımının forveti Neymar, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçının ardından duygularını paylaştı.

33 yaşındaki futbolcu, grup aşamasının 3. maçında İskoçya'ya karşı mücadelenin 76. dakikasında Matheus Cunha'nın yerine oyuna girdi. Uzun bir ara ve sakatlığın ardından yeniden Dünya Kupası sahalarına dönen Neymar için bu dakikalar özel bir anlam taşıyordu.

Futbolcu, maçtan sonra duygularına hakim olamadığını belirtti.

Ünlü muhabir Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Neymar, «Evet, soyunma odasında ağladım. Tanrı'ya şükürler olsun, ülkeme yeniden yardım edebiliyorum. Bundan dolayı çok mutluyum» dedi.

Brezilya milli takımı, bu karşılaşmada İskoçya'yı 3-0'lık skorla rahat bir şekilde mağlup etti. Vinícius Júnior iki gol atarken, diğer gol Matheus Cunha'dan geldi.

Bu galibiyetle Brezilya, grup aşamasını 7 puanla lider tamamlayarak play-off aşamasına yükseldi.

Neymar ise sakatlıktan döndükten sonra 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk dakikalarını İskoçya maçında geçirdi. Onun dönüşü, play-off öncesinde Brezilya için kritik bir gelişme oldu.