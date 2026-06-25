Portekizli Menajer Ronaldo Hakkında: «Özbekistan'dan Sonra Gerçek Sınav Başlıyor»

Portekizli futbol menajeri Paulo Barboza, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda oynanan Portekiz — Özbekistan maçının ardından Cristiano Ronaldo hakkında sert açıklamalarda bulundu.

41 yaşındaki forvet, bu karşılaşmada attığı iki golle Portekiz'in 5-0'lık farklı galibiyetine büyük katkı sağladı. Ayrıca Ronaldo, milli takım formasıyla Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'ndaki 10 maçlık golsüz serisine son verdi.

Maçtan sonra Cristiano, «Geri döndüm!» şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ancak Paulo Barboza bu sözlere şüpheyle yaklaştı.

«Özbekistan maçında mı geri döndü? Öyleyse daha önce neredeydi? Önceki 10 önemli maçta neredeydi? Özellikle Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'ndaki maçları kastediyorum.

O maçlarda Cristiano, golleriyle milli takıma ciddi bir yardım sağlayamadı. 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a, Euro 2024 çeyrek finalinde ise Fransa'ya karşı gol atamadı», dedi menajer.

Barboza, Ronaldo'nun Özbekistan maçındaki başarısını kabul etse de, onu önünde çok daha ciddi sınavların beklediğini vurguladı.

«Şimdi Özbekistan maçında geri dönmüş oluyor. Tamam, onun adına mutluyum. Ancak önceki büyük turnuvaları da unutmamak gerekir. Şimdi Kolombiya maçını bekleyelim», dedi.

Görüşme sırasında menajere, Ronaldo'nun bu Dünya Kupası'nda Lionel Messi'den daha fazla gol atmasının ne kadar önemli olduğu soruldu. Messi şu anda turnuvada beş gol atmış durumda.

Barboza, Cristiano'nun kişisel hırslarının herkes tarafından bilindiğini söyledi ve onu Portekiz efsanesi Eusebio ile kıyasladı.

«Bizim Eusebio'muz vardı. O sadece tek bir Dünya Kupası'na katılıp 1966'da dokuz gol atmıştı. Ronaldo dün onu geride bıraktı ve artık hesabında 10 gol var. Ancak o bu sonuca alt Dünya Kupası boyunca ulaştı. Her şey kıyaslandığında netleşir», dedi uzman.

Paulo Barboza, mevcut sonuçlara dayanarak Ballon d'Or için ana adaylar listesine Kylian Mbappe, Lionel Messi, Harry Kane ve Lamine Yamal'ı ekledi. Ayrıca Neymar'ın sahalara döndükten sonraki durumunun da izlenmesi gerektiğini belirtti.

Ronaldo'nun bu listeye girip giremeyeceği sorusuna ise menajer olumsuz yanıt verdi.

«Ronaldo'nun bu ödül için ciddi bir aday olacağını düşünmüyorum. Elbette futbolda her şey olabilir. Ancak grubumuzda artık Özbekistan seviyesinde rakipler kalmadı. Sonraki maçlarda da gol atıp atamayacağı büyük bir soru işareti», dedi Barboza.

Şu anda Portekiz, 4 puanla K grubunda ikinci sırada yer alıyor. Puanı olmayan Özbekistan ise son sırada bulunuyor.

Grup aşamasının karar maçında Portekiz, Kolombiya ile karşı karşıya gelecek. Özbekistan milli takımı ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile mücadele edecek.