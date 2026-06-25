Borussia Dortmund, Felix Nmecha için 100 milyon euro değer biçti

·35·Spor
Borussia Dortmund, Felix Nmecha için 100 milyon euro değer biçti

Alman ekibi Borussia Dortmund, yıldız orta saha oyuncusu Felix Nmecha ile ilgili transfer politikasını sertleştirdi. Son zamanlarda İngiltere Premier League takımlarının gösterdiği ilginin ardından, Dortmund yönetimi futbolcu için 100 milyon euroluk bir fiyat belirledi. Bu karar, oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli maddesi devreye girmeden önce maksimum kâr elde etme isteğiyle açıklanıyor. Goal.com haberine göre bildiriyor.

Kicker'in haberine göre, Borussia Dortmund 25 yaşındaki futbolcuyu bu yaz transfer döneminde satmaya niyetli değil. Bu nedenle Alman devi, 100 milyon euroluk bir ultimatum koyarak çoğu Avrupa kulübünü bu yarışın dışına itmek istiyor. Futbolcunun Mart ayında imzaladığı yeni sözleşme, kulübe transfer konusunda tam kontrol sağlıyor.

Sözleşmedeki gizli maddeler ve fiyat düşüşü

Belirtildiğine göre, Nmecha'nın mevcut anlaşmasında 2026 sezonu için net bir serbest kalma bedeli belirtilmemiş. Ancak, 2027'den itibaren sözleşmesinde 80 milyon euroluk bir satın alma maddesi aktif hale gelecek. 2028 yılına gelindiğinde ise bu tutarın daha da düşerek 70 milyon euro olması öngörülüyor. Tam da bu nedenle Borussia Dortmund, mevcut durumdan yararlanarak transferinden rekor düzeyde gelir elde etmeyi hedefliyor.

Felix Nmecha, İngiliz kulüpleri için sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda hukuki statüsü nedeniyle de oldukça cazip bir varlık olarak görülüyor. Hamburg doğumlu olmasına rağmen, uzun süre Manchester City akademisinde eğitim aldı. Bu da ona Premier League'de "yerel yetişmiş oyuncu" (Homegrown Player) statüsü kazandırıyor. İngiltere şampiyonasının kurallarına göre, her takımın kadrosunda en az sekiz böyle futbolcu bulundurması gerekiyor ve bu durum Nmecha'nın değerini yapay olarak artırıyor.

Avrupa devleri arasındaki rekabet

Sky Sports'un bilgilerine göre, futbolcuya sadece İngiliz kulüpleri değil, İspanyol devi Real Madrid de ciddi ilgi gösteriyor. Özellikle Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, orta sahayı güçlendirmek amacıyla Nmecha'nın adaylığını şahsen değerlendiriyor. Teknik adam, futbolcunun sahadaki yaratıcılığını ve yüksek enerjisini takdir etti.

Ayrıca, transfer yarışına Manchester United ve Manchester City ekiplerinin de aktif olarak katılması bekleniyor. Nmecha'nın Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansı, piyasa değerini daha da yükseltti. Şu anda Borussia Dortmund tüm teklifleri değerlendirmeye hazır, ancak 100 milyon euronun altındaki tutarları reddetme niyetinde.

Bu transfer gerçekleşirse, Felix Nmecha, Dortmund tarihinin en pahalı satışlarından biri olabilir. Şu an için futbolcunun kendisi geleceği konusunda nihai bir karar vermiş değil, ancak Premier League'e dönme ihtimalinin ilgisini çekmesi doğal.

Borussia DortmundFelix NmechaTransferReal MadridFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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