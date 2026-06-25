AMD İşlemci Fiyatları Sert Düştü: Ryzen 5 9600X ve 7600X Uygun Fiyatlı Oldu

·6·Teknoloji
AMD İşlemci Fiyatları Sert Düştü: Ryzen 5 9600X ve 7600X Uygun Fiyatlı Oldu

Küresel işlemci pazarındaki rekabetin artmasıyla birlikte, AMD'nin popüler 6 çekirdekli modellerinin fiyatları önemli ölçüde düştü. ABD'nin büyük satış platformlarında yeni nesil Ryzen 5 9600X ve geçen yılın modeli Ryzen 5 7600X için rekor düzeyde düşük fiyatlar kaydedildi. Bu durum, modern ve performanslı bir bilgisayar toplamayı planlayan kullanıcılar için mükemmel bir fırsat oldu. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, en yeni Zen 5 mimarisine dayalı Ryzen 5 9600X işlemcisi, satışlardaki başlangıç fiyatı olan 280 dolardan 180 dolara kadar geriledi. Yaklaşık 100 dolarlık bu indirim, modeli yeni nesil çipler arasındaki en cazip seçeneklerden biri haline getiriyor. İşlemci 6 çekirdek ve 12 izleğe sahip olup, maksimum frekansı 5,4 GHz'dir.

AM5 platformuna geçiş için uygun bir fırsat

Aynı zamanda, güvenilirliği ile tanınan Ryzen 5 7600X modeli de ucuzlamaya devam ediyor. Daha önce 180 dolar civarında fiyatlandırılan bu çip, şu anda 145 dolara sunuluyor. Bu model de 6 çekirdek ve 12 izlek ile donatılmış olup, maksimum çalışma frekansı 5,3 GHz'dir. Her iki işlemci de modern AM5 platformunda çalışır, bu da gelecekte sistem yükseltmeleri için geniş imkanlar yaratır.

Özbekistan pazarında da AMD ürünlerine olan talebin yüksek olduğu göz önüne alındığında, ABD'deki bu tür fiyat düşüşlerinin yerel pazara da etkisinin olması bekleniyor. Genellikle uluslararası pazarlardaki değişiklikler, birkaç hafta sonra mağazalarımızdaki fiyatlara da yansımaya başlar. Bu durum, özellikle oyun bilgisayarları ve grafik işleme istasyonları kuranlar için maliyet tasarrufu sağlar.

Uzmanlar, fiyatlardaki bu düşüşün Intel'in yeni ürünleriyle olan rekabet ve stokları yenileme isteğiyle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Ryzen 5 serisi geleneksel olarak "fiyat ve performans" oranı bakımından en dengeli çözüm olarak kabul edilmiştir. Mevcut fiyatlar ise bu dengeyi daha da avantajlı bir hale getirdi.

Bu modellerin temel teknik özellikleri şöyledir:

  • Ryzen 5 9600X: 6 çekirdek, 12 izlek, 5,4 GHz'e kadar frekans, Zen 5 mimarisi.
  • Ryzen 5 7600X: 6 çekirdek, 12 izlek, 5,3 GHz'e kadar frekans, Zen 4 mimarisi.
  • Her iki model de DDR5 bellek ve PCIe 5.0 standardını desteklemektedir.
Sonuç olarak, AMD tarafından uygulanan bu fiyat politikası AM5 platformunun yaygınlaşmasını hızlandıracaktır. Eğer yakın zamanda bilgisayarınızı yükseltmeyi düşünüyorsanız, bu modellerin fiyat dinamiklerini takip etmeniz önerilir.

AMDRyzenİşlemciTeknolojiBilgisayar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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