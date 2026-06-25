Video Oyunlarıyla Yapay Zekayı Eğiten General Intuition 2,3 Milyar Dolar Değerleme Aldı

New York merkezli General Intuition girişimi, video oyun verilerine dayanarak robotlar ve dijital ajanlar için evrensel bir "beyin" oluşturma projesi kapsamında 320 milyon dolar yatırım topladı. Bu finansman turunun ardından şirketin piyasa değeri 2,3 milyar dolara ulaştı. Söz konusu teknoloji, yapay zekayı sadece sanal dünyada değil, gerçek dünyada da hareket etmeyi öğretmede devrim niteliğinde bir yaklaşım sunuyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Pim de Witte, ajanlarının Fortnite gibi karmaşık oyunlarda yüzlerce saat boyunca bağımsız olarak hareket edebildiğini belirtti. En dikkat çekici nokta ise, aynı algoritmanın dört bacaklı robotları yönetmek için de kullanılmasıdır. Bu durum, yapay zekanın sanal ortamda edindiği deneyimi fiziksel dünyaya başarıyla aktarabildiği anlamına geliyor.

Video Oyunlarından Gerçek Robotik Dünyasına

General Intuition'ın yaklaşımı diğer rakiplerinden temelden ayrılıyor. Çoğu şirket yapay zekayı sadece videoları analiz ederek eğitmeye çalışırken, de Witte'in ekibi oyun sırasında kullanıcıların hangi tuşlara bastığını da hesaba katıyor. Bu yöntem, modelin uzamsal ve zamansal mantığı (spatial-temporal reasoning) daha iyi kavramasına yardımcı oluyor.

TechCrunch verilerine göre şirket, ilk veri tabanını Medal platformundan elde etti. Bu platform, oyuncuların kendi oyun süreçlerini yüklemelerine olanak tanıyor. Milyonlarca saatlik oyun klipleri ve bunlara eklenen kontrol komutları, General Intuition modeli için mükemmel bir eğitim poligonu görevi gördü. Sonuç olarak robot, gerçek dünya nesnelerini çok hızlı bir şekilde kavramayı öğreniyor.

Şirket uzmanlarına göre, robotun yeni bir ortama uyum sağlaması için sadece sekiz dakikalık gerçek veri yeterli oldu. Örneğin, sokakta alınan verilere göre ayarlanan bir robot, ofis içindeki sandalyeler ve engeller arasında rahatça hareket edebildi. Bu gösterge, modern robotik için oldukça yüksek bir sonuç olarak kabul ediliyor.

Gelecekteki Olanaklar

General Intuition'ın geliştirdiği model, ChatGPT gibi metin tabanlı modellerden (LLM) farklı olarak, görsel bilgilere hızlı tepki vermeye ve fiziksel hareketleri gerçekleştirmeye odaklanmıştır. Bu teknolojinin gelecekte şu alanlarda kullanılması bekleniyor:

Karmaşık lojistik ve depo robotlarının yönetimi;

Evdeki günlük işleri yapan yardımcı robotlar;

Sanal asistanların oyunlar ve uygulamalar içinde insan gibi hareket etmesi;

Otonom sistemler için daha güvenli ve daha akıllı karar verme mekanizmaları.

Şu anda şirketin toplam yatırım miktarı 454 milyon dolara ulaştı. Bu denli büyük yatırımlar, teknoloji dünyasında video oyunlarının sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda gelecekteki genel amaçlı yapay zekanın (AGI) yaratılmasında en önemli veri kaynağı olduğunu kanıtlıyor.