Google finans piyasasını ele geçirmeye başladı: Android için özel uygulama tanıtıldı

Google, finans ve yatırım dünyasındaki konumunu güçlendirmek amacıyla Android işletim sistemi kullanıcıları için bağımsız bir mobil uygulama olan Google Finance'i kullanıma sundu. Bu adım, teknoloji devinin sadece bilgi arama değil, aynı zamanda profesyonel finansal analiz ve varlık yönetimi alanlarında da liderliğe oynadığını gösteriyor. Kullanıcılar artık gerçek zamanlı piyasa verilerini ve kişisel yatırım portföylerini tek bir platform üzerinden takip edebiliyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Uygulamanın temel özelliklerinden biri, yapay zeka destekli “Key Moments” (Önemli Anlar) fonksiyonudur. Bu özellik, hisse senedi fiyatlarının neden değiştiğini açıklar ve piyasadaki en önemli trendleri analiz eder. Ayrıca uygulama üzerinden canlı finans haberlerini takip etmek ve kullanıcının kişisel ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş izleme listelerini (watchlist) yönetmek mümkündür.

Yapay zeka ve yeni imkanlar

Google Finance web sürümü de önemli ölçüde güncellendi ve beta test sürecini başarıyla tamamladı. Artık dünya genelindeki kullanıcılar, yatırım portföylerini (portfolios) tek bir kontrol panelinde görüntüleyebiliyor. Mevcut portföyler otomatik olarak yeni sisteme aktarılıyor; yenileri ise dosya yükleyerek veya bir chatbot'a basit metinler aracılığıyla yatırım bilgileri vererek oluşturulabiliyor.

Yapay zeka yetenekleri, kullanıcıların portföylerini daha derinlemesine analiz etmelerine yardımcı oluyor. Örneğin, bir kullanıcı chatbot'a “Portföyümde hangi sektörler yeterince temsil edilmiyor?” diye sorabiliyor. Yapay zeka sadece soruları yanıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda piyasa değişimleri hakkında analitik özetler hazırlamak veya varlık performansı hakkında kısa sonuçlar sunmak gibi görevleri otomatik olarak yerine getiriyor.

Rekabet ve gelecek planları

Google Finance mobil uygulamasının piyasaya sürülmesi, Yahoo Finance ve Robinhood gibi popüler finans platformlarına doğrudan bir rekabet oluşturuyor. Google, sadece hisse senedi fiyatlarını gösteren bir servisten tam teşekküllü bir finans ekosistemine dönüşmeyi hedefliyor. Önümüzdeki aylarda uygulamaya, şirketlerin üç aylık kazanç toplantılarını (earnings calls) canlı olarak dinleme özelliğinin de eklenmesi bekleniyor.

Uygulama şu an için sadece Android kullanıcılarına sunulmuş olsa da, şirket önümüzdeki aylarda iOS sürümünü de yayınlayacağına dair söz veriyor. Web sürümünde sunulan tüm yapay zeka özellikleri kısa süre içinde mobil uygulamaya da entegre edilecek. Bu durum, yatırımcılar ve finans meraklıları için dünya piyasalarını takip etmede kullanışlı ve modern bir araç haline gelecek.