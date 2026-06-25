Google finans piyasasını ele geçirmeye başladı: Android için özel uygulama tanıtıldı

·3·Teknoloji
Google finans piyasasını ele geçirmeye başladı: Android için özel uygulama tanıtıldı

Google, finans ve yatırım dünyasındaki konumunu güçlendirmek amacıyla Android işletim sistemi kullanıcıları için bağımsız bir mobil uygulama olan Google Finance'i kullanıma sundu. Bu adım, teknoloji devinin sadece bilgi arama değil, aynı zamanda profesyonel finansal analiz ve varlık yönetimi alanlarında da liderliğe oynadığını gösteriyor. Kullanıcılar artık gerçek zamanlı piyasa verilerini ve kişisel yatırım portföylerini tek bir platform üzerinden takip edebiliyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Uygulamanın temel özelliklerinden biri, yapay zeka destekli “Key Moments” (Önemli Anlar) fonksiyonudur. Bu özellik, hisse senedi fiyatlarının neden değiştiğini açıklar ve piyasadaki en önemli trendleri analiz eder. Ayrıca uygulama üzerinden canlı finans haberlerini takip etmek ve kullanıcının kişisel ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş izleme listelerini (watchlist) yönetmek mümkündür.

Yapay zeka ve yeni imkanlar

Google Finance web sürümü de önemli ölçüde güncellendi ve beta test sürecini başarıyla tamamladı. Artık dünya genelindeki kullanıcılar, yatırım portföylerini (portfolios) tek bir kontrol panelinde görüntüleyebiliyor. Mevcut portföyler otomatik olarak yeni sisteme aktarılıyor; yenileri ise dosya yükleyerek veya bir chatbot'a basit metinler aracılığıyla yatırım bilgileri vererek oluşturulabiliyor.

Yapay zeka yetenekleri, kullanıcıların portföylerini daha derinlemesine analiz etmelerine yardımcı oluyor. Örneğin, bir kullanıcı chatbot'a “Portföyümde hangi sektörler yeterince temsil edilmiyor?” diye sorabiliyor. Yapay zeka sadece soruları yanıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda piyasa değişimleri hakkında analitik özetler hazırlamak veya varlık performansı hakkında kısa sonuçlar sunmak gibi görevleri otomatik olarak yerine getiriyor.

Rekabet ve gelecek planları

Google Finance mobil uygulamasının piyasaya sürülmesi, Yahoo Finance ve Robinhood gibi popüler finans platformlarına doğrudan bir rekabet oluşturuyor. Google, sadece hisse senedi fiyatlarını gösteren bir servisten tam teşekküllü bir finans ekosistemine dönüşmeyi hedefliyor. Önümüzdeki aylarda uygulamaya, şirketlerin üç aylık kazanç toplantılarını (earnings calls) canlı olarak dinleme özelliğinin de eklenmesi bekleniyor.

Uygulama şu an için sadece Android kullanıcılarına sunulmuş olsa da, şirket önümüzdeki aylarda iOS sürümünü de yayınlayacağına dair söz veriyor. Web sürümünde sunulan tüm yapay zeka özellikleri kısa süre içinde mobil uygulamaya da entegre edilecek. Bu durum, yatırımcılar ve finans meraklıları için dünya piyasalarını takip etmede kullanışlı ve modern bir araç haline gelecek.

GoogleGoogle FinanceAndroidYapay ZekaYatırım
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

AI Alanında Devrim: Unconventional AI Enerji Tüketimini 1000 Kat Azaltmayı HedefliyorAI Alanında Devrim: Unconventional AI Enerji Tüketimini 1000 Kat Azaltmayı HedefliyorBugün, 21:57AMD İşlemci Fiyatları Sert Düştü: Ryzen 5 9600X ve 7600X Uygun Fiyatlı OlduAMD İşlemci Fiyatları Sert Düştü: Ryzen 5 9600X ve 7600X Uygun Fiyatlı OlduBugün, 21:57Klue şirketinde büyük siber saldırı: Hackerlar arasında çalınan veriler için çatışmaKlue şirketinde büyük siber saldırı: Hackerlar arasında çalınan veriler için çatışmaBugün, 21:54Video Oyunlarıyla Yapay Zekayı Eğiten General Intuition 2,3 Milyar Dolar Değerleme AldıVideo Oyunlarıyla Yapay Zekayı Eğiten General Intuition 2,3 Milyar Dolar Değerleme AldıBugün, 21:24Rippling, yapay zeka harcamalarının verimliliğini denetliyorRippling, yapay zeka harcamalarının verimliliğini denetliyorBugün, 21:22Apple Ürün Fiyatları Sert Yükseldi: MacBook ve iPad Modelleri ZamlandıApple Ürün Fiyatları Sert Yükseldi: MacBook ve iPad Modelleri ZamlandıBugün, 21:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı