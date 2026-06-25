Kongoliler Özbekistan maçını "ölüm kalım savaşı" olarak nitelendirdi

2026 Dünya Kupası'nın K grubunda son iki sırada yer alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan milli takımlarının play-off aşamasına çıkma şansı hala devam ediyor.

Grup aşamasının ikinci turunda her iki takım da mağlubiyet yaşadı. Özbekistan, Portekiz'e 0-5 yenilirken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Kolombiya'ya tek farklı mağlubiyet aldı. Böylece Kongoliler, bir üst tura çıkma biletini erkenden alma fırsatını değerlendiremedi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımının teknik direktörü Sebastien Desabre, Kolombiya maçındaki mağlubiyet ve Özbekistan ile oynanacak kritik mücadele hakkında konuştu.

"Bu mağlubiyeti kabul etmeli, başımızı dik tutmalı ve mümkün olan en kısa sürede mücadeleye geri dönmeliyiz. Elbette beraberlik daha iyi olurdu ancak Kolombiya'nın daha güçlü olduğunu kabul etmek gerekir.

Top kontrolünü çok iyi sağladılar, biz ise oyuna geç girdik. İkinci yarıda çok daha iyi performans sergiledik ama futbol böyle bir oyun. Şimdi olanları analiz edip ileriye bakmalıyız", dedi Desabre.

Teknik direktör, takımın Portekiz ile oynanan ilk maçta Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attığı için mutlu olduğunu belirtti. Kongoliler bunu önemli bir deneyim olarak görüyor.

"İlk golümüzden dolayı mutluyuz ve bunu deneyim kazanma sürecinin bir parçası olarak görüyoruz. Özbekistan maçı kolay olmayacak çünkü iyi savunma yapıyorlar. Ancak sahada tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Şu an en önemlisi dinlenmek ve güç toplamak", diye ekledi teknik direktör.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Lilian Tshimpumpu da Özbekistan ile oynanacak üçüncü tur maçını takım için belirleyici bir mücadele olarak tanımladı.

"Çok zor bir gruba düştük ve turnuvanın ana favorilerine karşı zaten oynadık. Artık Özbekistan ile yapılacak maçı milli takımımız için bir "hayatta kalma maçı" olarak adlandırabiliriz. Futbolcularımız da bunu açıkça konuşmaya başladı.

Bence Özbekistan, özellikle bizimle olan maçta turnuvadaki en iyi oyununu sergilemeye ve ilk puanlarını almaya çalışacak", dedi Tshimpumpu.

Şu an itibarıyla Kolombiya 6 puanla K grubunda lider durumda. 4 puanlı Portekiz ikinci, 1 puanlı Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise üçüncü sırada yer alıyor. Henüz puanı bulunmayan Özbekistan ise grubun son sırasında.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan arasındaki kritik karşılaşma 28 Haziran'da ABD'de oynanacak. Maç, Taşkent saatiyle 04:30'da başlayacak.