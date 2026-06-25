Alisher Nikimbayev Özbekistan'ın Play-off Şansını Değerlendirdi

·103·Spor
Alisher Nikimbayev Özbekistan'ın Play-off Şansını Değerlendirdi

Tanınmış futbol uzmanı Alisher Nikimbayev, Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansları hakkında görüşlerini paylaştı.

Uzmanın belirttiğine göre, teorik olarak "Beyaz Kurtlar"ın play-off aşamasına yükselme şansı hâlâ devam ediyor. Ancak bunun için öncelikle son turda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni mağlup etmeleri gerekiyor.

Aynı zamanda, diğer gruplarda üçüncü sıra için mücadele eden takımların sonuçlarının da Özbekistan'ın lehine sonuçlanması gerekiyor. Dolayısıyla milli takım, sadece kendi maçını galibiyetle bitirmekle kalmamalı, aynı zamanda rakiplerinin puan kaybetmesini de beklemek zorunda.

Nikimbayev'e göre, futbolcular durumun karmaşıklığının ve tüm hesaplamaların farkındalar.

Nikimbayev'in şu sözleri aktarıldı: "Futbolcular bu hesaplamaları herkesten daha iyi anlarlar. Kendileri durumu gayet iyi biliyorlar, ayrıca açıklama yapmaya gerek yok. Herkes matematiği bilir, okulda okudunuz ya." Metaratings.ru.

Hatırlatalım, grup aşamasının ilk iki maçının ardından Özbekistan milli takımı henüz puan toplayamadı. Takımın gol averajı 1:8 şeklinde.

Böylece Özbekistan'ın görevi net: Kongo DR'yi yenmek ve diğer gruplardaki sonuçları beklemek. Şans var ancak matematik bu kez de "kolay modda" değil.

Alisher NikimbayevÖzbekistanDemokratik Kongo CumhuriyetiMetaratings.ru
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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