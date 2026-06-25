Alexia Putellas Barcelona'dan ayrılarak London City Lionesses'a transfer oluyor

·9·Spor
Alexia Putellas Barcelona'dan ayrılarak London City Lionesses'a transfer oluyor

Kadın futbol dünyasında gerçek bir bomba patladı: İki kez Ballon d'Or sahibi ve Barcelona efsanesi Alexia Putellas, kariyerine İngiltere'de devam edecek. İspanyol yıldız, Katalan kulübündeki 14 yıllık başarılı dönemin ardından beklenmedik bir şekilde London City Lionesses ile anlaşmaya vardı. Goal.com haberine göre.

ESPN'in haberine göre, Putellas Barcelona'ya veda ettikten sonra, ABD'nin NWSL liginden gelen teklifler de dahil olmak üzere birçok prestijli teklif aldı. Ancak futbolcu, Avrupa'da kalmayı ve memleketi İspanya'ya daha yakın bir bölgede oynamayı tercih etti. Londra kulübünün projesi onun için en cazip seçenek oldu.

Yeni meydan okumalar ve stratejik hedefler

Putellas'ın kararını etkileyen temel faktörlerden biri, eski takımı Barcelona'ya karşı sahaya çıkmak istememesiydi. Avrupa'nın diğer dev kulüplerine gitmek yerine Katalanlarla rekabet etmekten kaçınmaya karar verdi. London City Lionesses ise şu anda gelişim aşamasında olan ancak devasa hırsları olan bir takım olarak görülüyor.

Bu transfer, Londra kulübünün milyarder sahibi Michelle Kang'in büyük planlarının bir sonucudur. Bayan Kang, takımını Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde dominant bir güç haline getirmeyi hedefliyor. Kulüp, çıkış sezonunu altıncı sırada tamamlamış olsa da, yeni inşa edilen modern antrenman tesisi ve profesyonel altyapı Putellas'ı etkilemeyi başardı.

Alexia Putellas, bu transferi 2027 Dünya Kupası ve 2028 Olimpiyat Oyunları hazırlıklarının önemli bir aşaması olarak görüyor. İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nin yüksek rekabet ortamı, 2023 dünya şampiyonuna uzun süreli 'konfor alanından' çıkma ve yeni zirvelere ulaşma fırsatı sunacak.

Barcelona bağı Londra'da devam ediyor

Kulüp yönetimi, Putellas'ın yeni ortama uyum sağlamasını kolaylaştırmak için bir başka sansasyonel transferin eşiğinde. Bilgilere göre, London City Lionesses, Barcelona'nın bir diğer lider savunmacısı Mapi Leon ile de sözleşme imzalamaya yakın. Bu durum, iki eski takım arkadaşının Londra'da yeniden birlikte oynaması anlamına geliyor.

Putellas'ın Barcelona kariyeri boyunca kazandığı onlarca kupa ve bireysel başarı, onu kadın futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri haline getirdi. Artık deneyimini İngiliz futbolunu geliştirmek ve Londra kulübünü yeni bir seviyeye taşımak için kullanacak.

FutbolBarcelonaAlexia PutellasTransferİngiltere
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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