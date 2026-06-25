AI Alanında Devrim: Unconventional AI Enerji Tüketimini 1000 Kat Azaltmayı Hedefliyor

·6·Teknoloji
AI Alanında Devrim: Unconventional AI Enerji Tüketimini 1000 Kat Azaltmayı Hedefliyor

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi, küresel ölçekte devasa bir enerji tüketimine yol açıyor. Databricks'in eski AI bölümü yöneticisi Naveen Rao tarafından kurulan Unconventional AI girişimi, bu soruna köklü bir çözüm bulmayı amaçlıyor. Şirket, hesaplama sistemlerinin mimarisini sıfırdan yeniden yapılandırarak yapay zeka modellerinin enerji tüketimini 1000 kata kadar azaltmayı vaat ediyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Bu devasa hedef yolundaki ilk adım olarak şirket, Un0 adı verilen yeni bir görüntü oluşturma modelini tanıttı. TechCrunch'a verdiği röportajda Naveen Rao, bu modeli "yeni tür bir bilgisayarın ilk selamı" olarak nitelendirdi. Un0 modelinin, günümüzde popüler olan Stable Diffusion veya OpenAI tarafından sunulan karmaşık görsel sistemlerle aynı kalitede görüntüler oluşturabildiği kanıtlandı.

Osilatör tabanlı yeni mimari

Unconventional AI teknolojisinin temeli, geleneksel yarı iletken çiplerden tamamen farklı olan osilatör tabanlı bir hesaplama sistemine dayanıyor. Günümüzde NVIDIA gibi devlerin geliştirdiği grafik işlemciler klasik transistörler yardımıyla çalışıyor ve bu süreçte çok fazla ısı ile enerji tüketiyor. Yeni yaklaşım ise verileri işlerken fizik yasalarından daha verimli yararlanmayı öngörüyor.

Şu an için Un0 modeli, şirketin özel çipleri için yazılmış bir yazılım simülasyon ortamında çalışıyor. Ancak yakın gelecekte Unconventional AI, gerçek çip tasarımlarını sunmayı planlıyor. Şirketin stratejisi sadece teknoloji yaratmak değil, aynı zamanda kendi çipleri üzerinde tüm sunucu sistemlerini kurmak ve diğer sağlayıcılar gibi hesaplama gücünü kiralamaktan oluşuyor.

Enerji kıtlığı — AI gelişiminin önündeki temel engel

Naveen Rao'ya göre, önümüzdeki yıllarda yapay zekanın genişlemesi önündeki en büyük kısıtlama teknolojik bilgi değil, tam olarak elektrik enerjisi yetersizliği olacak. Dünya genelinde veri merkezlerinin artması, elektrik şebekeleri üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı oluşturuyor. Eğer enerji verimliliği sorunu çözülmezse, AI modellerinin büyümesi durabilir.

Şirket ekibi şu an 50'den az çalışana sahip olsa da, hırslarının tüm endüstriyi değiştirmesi bekleniyor. Rao, "AI modellerinin çalıştırıldığı ve tüm süreçlerin şimdikinden 1000 kat daha az enerjiyle gerçekleştirildiği yeni tür bir sistem kuruyoruz" diyor. Bu sadece maliyetleri düşürmekle kalmayacak, aynı zamanda yapay zekayı ekolojik açıdan sürdürülebilir bir teknolojiye dönüştürecek.

Unconventional AI, önümüzdeki bir yıl içinde donanım (hardware) konusunda yeni duyurular yapacağını belirtti. Eğer bu girişim vaadinin bir kısmını bile gerçekleştirebilirse, bu durum ChatGPT ve diğer büyük dil modellerini barındırmakla ilgili ekonomik zorlukları tamamen ortadan kaldırabilir.

AITeknolojiUnconventional AINaveen RaoEnerji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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