Çin Uzay Endüstrisinde Devrim: Long March 10B Roketi İlk Kez Yeniden Kullanılabilirlik Testine Giriyor

Çin, uzay teknolojileri alanında yeni bir dönemin eşiğinde. Ülke, yeniden kullanılabilir Long March 10B roketini ilk kez yörüngeye fırlatmaya hazırlanıyor. Havacılık ve deniz güvenliği için yayınlanan uyarılara göre, bu kritik uçuşun bu yılın 10 Temmuz'u ile 13 Temmuz'u arasındaki tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor. Ixbt.com haberine göre.

Long March 10B, kerosen ve sıvı oksijenle çalışan iki aşamalı bir roket olup, Çin'in gelecekteki Ay görevleri için temel teşkil etmektedir. Bu roket, aslında astronotları Dünya yörüngesine ve ardından Ay'a taşımak için tasarlanan Long March 10A modelinin kargo versiyonudur. Hainan Adası'ndaki ticari uzay üssünden gerçekleştirilecek olan bu uçuş, yeni serideki roketlerin yörünge kabiliyetlerini test etmede belirleyici bir aşama olacaktır.

Yeniden Kullanılabilirlik Teknolojisi ve Deniz Operasyonu

SpaceNews'in haberine göre, bu görevin en heyecan verici kısmı roketin birinci aşamasını Dünya'ya geri indirme girişimi olacak. Şu anda roket fırlatma rampasına getirilmiş, okyanustaki tahmini iniş bölgesine ise özel bir gemi yönlendirilmiştir. Bu gemi, aşağı inen roket parçasını deniz yüzeyinde güvenli bir şekilde yakalamak için ağ yakalama sistemiyle donatılmıştır.

Eğer bu test başarıyla tamamlanırsa, Çin'in roket aşamalarını geri kazanma konusundaki üçüncü girişimi olarak tarihe geçecek. Daha önce LandSpace şirketinin Zhuque-3 ve Şanghay Uzay Teknolojileri Akademisi (SAST) tarafından geliştirilen Long March 12A roketleri ile de benzer deneyler yapılmıştı. Ancak Long March 10 serisi, devlet düzeyinde stratejik bir proje olmasıyla ayrılmaktadır.

Ay Görevi ve Ekonomik Verimlilik

Long March 10 programı, Çin'in uzay keşif stratejisinde merkezi bir rol oynamaktadır. Yeniden kullanılabilir teknolojilerin uygulanması, uzaya yük taşıma maliyetlerini önemli ölçüde azaltacaktır. Bu da uçuş frekansının artırılmasına ve uluslararası uzay pazarındaki rekabet gücünün pekiştirilmesine olanak tanıyacaktır.

Hatırlatmak gerekirse, Nisan ayında bu roketin uçuş öncesi genel provası yapılmış ancak bilinmeyen nedenlerle ana fırlatma ertelenmişti. Uzmanlara göre, Long March 10B'nin başarısı, Çin'e 2030 yılına kadar kendi astronotlarını Ay yüzeyine indirme planlarını gerçekleştirme konusunda büyük bir güven verecektir. Şu anda tüm dünya uzay topluluğu, 10 Temmuz'da Hainan'da gerçekleşecek olayları dikkatle takip ediyor.