Avrupa gözlemcileri Behruz Karimov'u takip etmeye devam ediyor

·51·Spor
Avrupa gözlemcileri Behruz Karimov'u takip etmeye devam ediyor

Dünya Kupası'nın ilk iki maçında Özbekistan milli takımının savunma performansı, taraftarlar ve uzmanlar arasında haklı eleştirilere yol açtı. Takımımızın savunma hattı, turnuvanın en zayıf ve en çok gol yiyen sistemlerinden biri olarak görünüyor.

Ancak böylesine zor ve karmaşık koşullarda bile oyunuyla fark yaratan ve yabancı uzmanların dilinden düşmeyen bir kahramanımız var. O, 18 yaşındaki yetenekli savunmacı Behruz Karimov.

Gözlemcilerin radarında: Alexandro Parra'nın itirafı

Bu kez genç futbolcumuzun performansına ünlü futbol analisti ve skautu Alexandro Parra özel olarak değindi ve Avrupa kulüplerini bu genci gözden kaçırmamaları konusunda uyardı.

«Özbekistan'ın savunma oyunu çok kötü görünüyor — neredeyse tüm Dünya Kupası'nın en zayıf savunmalarından biri gibi duruyor. Ancak böyle bir durumda bile Behruz Karimov'u ayrı tutmak mümkün.

Kolombiya maçında da çok iyi performans sergiledi; fiziksel güç ve doğru pozisyon alma konusunda yüksek bir seviye gösterdi. Bu iki faktörün onu yakında Avrupa'ya taşıyacağı kesin. Karimov büyük bir yetenek», diye yazdı Alexandro Parra.

Yıldızlara karşı mücadele ve önceki övgüler

Hatırlatalım, bu Behruz adına söylenen ilk övgü değil. Daha önce Macaristanlı ünlü gazeteci ve futbol analisti Bense Bochak da Karimov'un oyununa yüksek puan vermişti.

O dönemde uzman, 18 yaşındaki savunmacımızın dünya futbolunun yıldızları olan Luis Diaz (Kolombiya) ve Nuno Mendes (Portekiz) gibi hızlı ve tehlikeli oyunculara karşı korkusuzca ve oldukça onurlu bir mücadele verdiğini özellikle vurgulamıştı. Bochak'a göre, Avrupalı gözlemciler Behruz'u çoktan not defterlerine eklemiş durumdalar.

Karimov'un Dünya Kupası'ndaki istikrarı:

Takım sonuçları tatmin edici olmasa da, teknik heyet Behruz'a tam güven duyuyor ve o sahada elinden gelenin en iyisini yapıyor:

Rakip ve Skor

Karimov'un sahada kaldığı süre

Maç özeti

Kolombiya (1:3)

90 dakika (Tam maç)

Fiziksel güç ve doğru pozisyon alma konusunda belirgin şekilde öne çıktı.

Portekiz (0:5)

89 dakika (Sonlarda değiştirildi)

Rakibin yıldızlı ve etkili ataklarına karşı sonuna kadar mücadele etti.

Milli takımımız için turnuva zor geçse de, Behruz Karimov gibi genç ve gelişmekte olan futbolcularımızın böyle büyük bir sahnede deneyim kazanması ve Avrupa'nın dikkatini çekmesi geleceğimiz için çok önemli. Umuyoruz ki bu büyük adım, Behruz için Avrupa'nın dev kulüplerine kapı açar!

Behruz KarimovÖzbekistanAlexandro ParraLuis DiazNuno Mendes
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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