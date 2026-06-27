Vozinya: «Messi'nin gol atmasını engellemek için elimden geleni yapacağım»

Yeşil Burun Adaları milli takım kalecisi Vozinya, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile oynanacak kritik maç öncesinde düşüncelerini paylaştı.

Deneyimli kaleci, Arjantin kaptanı Lionel Messi'yi futbol tarihinin en büyük oyuncusu olarak nitelendirdi. Bununla birlikte, ünlü forveti durdurmak için sahada tüm gücünü ortaya koyacağını vurguladı.

Vozinya, «Messi, tüm zamanların en büyük futbolcusu. Ona karşı sahaya çıkacak her takım heyecanlanır» dedi.

Kaleci, Messi ile aynı sahada oynamayı büyük bir hayal ve onur olarak tanımladı.

«Messi ile aynı sahayı paylaşmak bir hayal. Bir gün çocuklarıma ona karşı oynadığımı gururla anlatacağım» diye ekledi.

Buna rağmen Vozinya, sahada rakibe hiçbir taviz verilmeyeceğini belirtti.

Goal Verse yayınında yer alan sözlerinde, «Onu durdurmanın neredeyse imkansız olduğunu biliyorum. Ancak Messi'nin bana gol atmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım, tüm gücümü vereceğim» ifadelerini kullandı.

Arjantin, J grubunu lider tamamlayarak play-off aşamasına yükseldi. Yeşil Burun Adaları ise H grubunda Uruguay'ı geride bırakarak ikinci sırayı aldı.

Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki son 32 turu karşılaşması 29 Haziran'da oynanacak.